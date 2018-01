Von Reinhard Fellner

Kufstein – „Type R“ ist seit 25 Jahren der Adelstitel bei Honda und Zeichen austrainierter Sportlichkeit sowie technischer Lösungen auf allerhöchstem konstruktiven Niveau. Wo bei rundkurstauglichen Kompaktwagen derzeit der Hammer hängt, zeigen die Japaner mit dem neuen Civic Type R eindrucksvoll: Mit einer Rundenzeit von 7:43,80 auf der gefürchteten Nordschleife des Nürburgrings gilt der Type R als derzeit schnellster Fronttriebler am Markt. Mit dieser Zeit unterbot er den eigenen Vorgänger übrigens gleich um sieben Sekunden – Welten.

Schon im Stand ist der Type R auf Basis des fünftürigen ­Civic ein echter Hingucker. Alle Details wollen nur eines ausdrücken: Supersport!

Doch die Karosserie-Elemente sind keineswegs modellierte Attrappen, sondern Teil eines ausgeklügelten Luftstrom-Managements, das den Honda bis 272 km/h am Asphalt hält. Am stärksten sticht natürlich der riesige Carbon-Heckflügel ins Auge. Keine echte Nippon-Rakete kommt ohne ihn aus. Dass unter ihm ein gut nutzbarer und geräumiger 420-Liter-Kofferraum liegt, ist Teil des Konzepts. Dann „Start“: Sofort springt der Civic in den Sportmodus (Comfort, Sport, Sport Plus R). Die Anzeigen stehen auf Rot, ein Griff zum Alu-Schaltknüppel und in 5,8 Sekunden auf 100 km/h. „Ein Allrad?“, fragt man sich aufgrund der ausgezeichneten Traktion. Diese ermöglicht ein Kunstwerk von Vorderachse, die alle Stücke zwischen Bodenhaftung, Rückmeldung und Präzision spielt. Ihr zugute kommt, dass der erwartete Punch erst ab 2300 Touren so richtig einsetzt, dann aber umso gewaltiger. Drehzahl und Schub vereinen sich zu einem Furioso aus 320 PS und 400 Newtonmetern. Das kurzwegige Sportgetriebe macht die schnellen Gangwechsel zum Genuss.

Auch wenn so ein Straßenrenner natürlich nur etwas für gereifte Charaktere ist, lässt sich der Type R ungeahnt entspannt fahren. Und zwar gleich zweifach: Wer den Civic nämlich im Alltag nutzt, bekommt hier einen Familienwagen, der im Comfort-Modus – bei akzeptablem Federungskomfort – fährt wie ein potent motorisierter Kompakter. Wer es krachen lässt, kann sich jedoch voll auf die Straße konzentrieren. Das Fahrverhalten des Type R ist nämlich gänzlich ohne Tücke und erlaubt so aberwitzig hohe Geschwindigkeiten bei voller Kontrolle. Enge Kurven, Kurvengeschlängel – alles meisterlich und ohne merkliche Lastwechsel. Nur bei Nässe brächte Allradantrieb in Kurven mehr Traktion. Hier kann auch Honda die Physik nicht überlisten.

Innen sorgen dafür ausgezeichnete Schalensitze für Halt bei jeder Querbeschleunigung. Ansonsten alles gewohnte Honda-Qualität.

Ein kompetentes Sportpaket mit Potenzial für die Rennstrecke also. Angesichts dessen ist der Preis fast unglaublich. Ab 39.990 Euro stürmt der neue Type R los.