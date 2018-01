Salzburg – Vor einiger Zeit stellte Land Rover die Produktion des legendären Geländewagens Defender ein, an einem Nachfolger arbeitet das Unternehmen. Um die Wartezeit zu überbrücken, hat sich der Hersteller entschieden, eine Sonderserie des alten Modells zu produzieren, auch anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums. Eingebaut wird ein 5,0-Liter-V8-Benzinmotor, der 405 PS leistet und den Offroader in weniger als sechs Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigt. Aus Sicherheitsgründen fährt der Defender Works V8 nicht schneller als 170 km/h. Zwei Radstände sind lieferbar, in Österreich kostet er 233.000 Euro. (TT)