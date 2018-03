Von Lukas Letzner

Inzing – Mit dem i30 will Hyun­dai künftig alle Käuferschichten bedienen können. Die Vernünftigen unter uns können zwischen der fünftürigen Variante und der Kombi-Version wählen, mit dem i30 Fastback sollen hingegen die emotionaleren Kunden angesprochen werden. Eines können wir nach unserem Test jedenfalls bestätigen: Letztere Aufgabe absolviert der jüngste Spross der koreanischen Kompakt-Familie mit Bravour.

Schon im Stand macht der Kompakte einiges her. Dafür ist vor allem die sinnliche Linienführung verantwortlich. Zudem schwebt der Allerwerteste drei Zentimeter tiefer über dem Asphalt und gegenüber seinen Geschwistern streckt sich der Fastback um zwölf Zentimeter. Zu guter Letzt unterstreichen die schicken 18-Zöller die sportliche Note des Koreaners. Das Interieur besticht durch unaufgeregte Formen und Farben. Trotz unserer 190 Zentimeter Köpergröße sitzt man sehr bequem und findet sich schnell zurecht. Dank der fünf Türen entert man auch die hintere Reihe äußerst entspannt, nimmt allerdings schnell sehr intensiven Kontakt mit dem Dach auf. Das ist der Nachteil der schicken Form.

Hinter dem schicken Grill arbeitet ein 140 PS starker 1,4-Liter-Benziner. In 9,5 Sekunden sprintet der Fastback von 0 auf 100 und auf eine Spitzengeschwindigkeit von 203 km/h. Den gehobenen Ansprüchen in puncto Fahrleistung wird also Genüge getan und man ist äußerst souverän unterwegs. Zudem arbeitet die Siebengang-Automatik DCT (Doppelkupplungs­getriebe) besonders angenehm und ruckfrei.

Das auf Komfort getrimmte Fahrwerk, die präzise arbeitende Lenkung und der angemessene Verbrauch von 6,9 Litern rundeten den sehr guten Gesamteindruck schließlich ab.