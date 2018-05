Mieming – Das Marktsegment, das Hyundai mit dem Kona im Visier hat, kann getrost als sehr umkämpft bezeichnet werden. Neben Elektroautos geht der Trend ganz klar zu handlichen SUVs hin, die Fahrer oder Fahrerin mit hoher Sitzposition, souveräner Optik und solidem Fahrverhalten verwöhnen – und sich dabei trotzdem auch in kleinen Parklücken wohlfühlen. Audi schickt da zum Beispiel den Q2 ins Rennen, VW den T-Roc, und viele andere Hersteller ziehen mit.

Hyundai hat bereits mehrfach bewiesen, dass sie bei SUVs wissen, worauf es ankommt. So nun auch beim Kona: Downsizing in den Abmessungen, nicht jedoch bei Leistung und Komfort.

Doch zurück zu den kleinen Parklücken: Im Alltagseinsatz der TT-Dauertests beweist der Kona Praxistauglichkeit. Rückfahrkamera, jede Menge Sensoren, Sitzheizung und – dank des untypisch warmen Aprilwetters bereits relevant – Sitzkühlung und ein bis dato problemlos laufendes Multimediasystem tun das Ihre, dass einem im Kona bei alltäglicher Fahrt ins Büro nichts abgeht. Zeitgemäß wird sogar das Smartphone in der Mittelkonsole kabellos geladen. Leere Akkus gehören somit der Vergangenheit an.

Mit seinen 4,17 Metern Länge ist der City-Kraxler aus Korea sogar um knappe 10 Zentimeter kürzer als der aktuelle VW Golf, ein durchaus praktisches Format, wie wir finden.

Den Kompaktwagen merkt man ihm natürlich bei Vollbesetzung und entsprechender Beladung schon an: 361 Liter Volumen stehen im Kofferraum zur Verfügung. Die niedrige Ladekante macht ihn aber zum optimalen Begleiter für Einkaufstouren – und wenn in der zweiten Reihe die nächste Generation Platz nimmt, dann meckert auch keiner wegen Beinfreiheit.

Egal ob im Alltag oder bei ausgedehnten Touren am Wochenende: Der 177-PS-Turbobenziner treibt den Kona gut voran. Von sportlich bis entspannt, Motor und Getriebe bieten hier dem Fahrer Spielraum, sich je nach Situation den gewünschten Modus auszusuchen. Immer noch in der Aufwärmphase scheint aber der Verbrauch zu sein, denn der hat sich um die 9 Liter je 100 Kilometer eingependelt. Auf die 7,9 Liter laut Hersteller ist’s also noch ein Stück, aber vielleicht müssen wir statt des gewohnten Stadtverkehrs einfach mehr Langstreckenfahrten in unser Testprogramm aufnehmen. Klingt eigentlich richtig verlockend. Wenn da bloß nicht dieser Alltag wäre. (gz)