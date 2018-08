Von Markus Höscheler

Silz – 1989 war das Jahr der Revolutionen: Der Fall der Berliner Mauer ermöglichte den – inzwischen recht holprigen – Siegeszug der Demokratie in vormals kommunistisch geführten Ländern; Tim Burtons düstere Batman-Adaption ebnete in Hollywood den Weg für die bis heute anhaltende, nicht immer inspirierende Superhelden-Filmwelle; und Mazdas MX-5 demokratisierte das mobile Frischluftvergnügen in knappen Dimensionen. Konkurrenten versuchten sich auch an kleinen Cabrio-Modellen, viele wurden mittlerweile nachfolgerlos eingestellt.

Nicht so der MX-5: Der ist in vierter Generation auf unseren Straßen unterwegs, insgesamt konnte er mehr als eine Million Mal verkauft werden. Für ein Nischenprodukt ist dies erstaunlich – zumal der zweisitzige Roadster in vielen Belangen den Erfordernissen des Zeitgeists trotzt: hohe Sitzposition? Sicher nicht! Aufgeladene Motoren? Keinesfalls! Überbordende Fahrerassistenzsysteme als Vorstufe zum vollautonomen Fahren? Pustekuchen!

Der MX-5 erwartet viel Entgegenkommen von seinem Fahrer: Das Ein- und Aussteigen erfordert Gelenkigkeit aufgrund der tiefen Sitzposition, die beengten Verhältnisse regen die Kontaktaufnahme mit dem Diätassistenten an und der Kofferraum im Tupperware-Format verlangt nach gehobenen Packkünsten. Weitere Bequemlichkeitsdefizite begegnen uns mit der schwergängigen Lenkung und dem Fehlen einer elektrischen Bedienung für das kleine Stoffverdeck.

Mazdas Roadster fährt sich zwar leichtfüßig, aber er verlangt nach aktivem Fahren: Das Lenkrad arbeitet höchst präzise und arbeitet mit großzügiger Rückmeldung; der Sechsganghandschalter lockt mit kurzen Schaltwegen; das Dach benötigt zwei, drei beherzte Handgriffe bis zur vollständigen Versenkung hinter dem Windschott. Im Gegenzug belohnt der MX-5 mit außergewöhnlichen Fahreindrücken, erfreut mit Open-Air-Feeling und empfiehlt sich für freudvolle Kurvenfahrten. Die ausgewogene Gewichtverteilung (im Verhältnis 50:50 Vorderachse zu Hinterachse), die sportliche Fahrwerksabstimmung lädt zu asphaltierten Alpin-Touren ein.

Allzu forsch kann es der MX-5 dabei allerdings nicht angehen, denn dem 130 PS starken 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzin fehlt dabei ein hohes Drehmoment begünstigender Turbolader. Insofern sind bei zügigen Überholmanövern sehr hohe Drehzahlen nahegelegt – dabei legt der Ottomotor sein gemütliches Temperament beiseite. Das belegt der Sprintwert von 8,3 Sekunden, den der MX-5 beim Beschleunigen von null auf 100 km/h erzielt. Und dabei verhält sich das Aggregat maßvoll revolutionär: 6,3 l Durchschnittsverbrauch je 100 km.