Von Reinhard Fellner

Patsch – Als Mercedes im Jahr 2004 völlig unerwartet ein viertüriges Oberklasse-Coupé namens CLS präsentierte, war es für die damals etwas konservativ agierende Luxusmarke wie ein Befreiungsschlag. Plötzlich hatten die Schwaben so etwas wie einen noblen Briten im Programm – nur eben in Mercedes-Qualität. Seither zieht der CLS Stilbewusste magisch an. Auch in seiner soeben vorgestellten zweiten Generation hat der satt am Asphalt ruhende Viertürer mit seinen rahmenlosen Scheiben nichts an seiner Faszination verloren. Ganz im Gegenteil.

Der Neue wurde zum absoluten Hingucker. Knapp fünf Meter Länge lassen ihn nun noch gestreckter und eleganter wirken. Die imposante Front mit dem wuchtigen Sternen-Grill und das schmal zulaufende Heck bergen hingegen eine Portion Frivolität in sich. Öfters kopiert, aber nie erreicht: Der scharf geschnittene CLS bleibt formal ein Automobil-Unikat.

Ansonsten verkörpert der Stuttgarter alles, was früher das Idealmaß eines perfekten GT (Gran Turismo) ausmachte. Lange Motorhaube für längs eingebaute Maschinen, ein luxuriöses Wesen und ein Antrieb, der längste Etappen zu Kurzausflügen macht.

Zum TT-Test rollte der CLS wohl nicht ganz zufällig in betörendem Rot und mitsamt AMG-Paket zu uns. Will heißen: Der neue CLS lässt sich bei Bedarf ungemein sportlich bewegen. Ausprobiert haben wir dies anhand des 350d mit 4-Matic-Allradantrieb. Was vielleicht etwas emotionslos klingt, präsentierte sich auf der Straße als Sahnehäubchen des Automobilbaus.

Zum Aggregat: Es handelt sich um den brandneuen Reihensechser-Diesel in seiner derzeit niedrigsten Ausbaustufe mit 286 PS. Die Maschine überzeugte wie zuvor schon in der S-Klasse (Test S 400d, 340 PS) durch feinste Laufkultur und eine beispielshaft harmonische Kraftentfaltung. Gewaltige 600 Newtonmeter stehen schon ab 1200 Touren an und fließen über die nahezu perfekt agierende Neungang-Automatik über alle Drehzahlbereiche. Schon ab 2500 Touren macht der Sechszylinder jedoch einen derartigen Druck, dass es einen in die Sitze presst. Schon darunter lässt die Kraft der Maschine das 1,9-Tonnen-Coupé über die Drehmonentwelle surfen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Steigung die Straße gerade hat.

Durchgängige Souveränität, wie man sie nur selten erlebt – da dürfen sich auch einige direkte Konkurrenten ganz warm anziehen. Dabei schlürfte der neue Sechszylinder-Diesel im Test – wohl aufgrund des allgemein niederen Drehzahlniveaus – gerade 7,1 Liter in sich hinein. Für ein Fahrzeug dieser Klasse ein beeindruckender Wert.

Das Gefühlte täuschte nämlich nicht: Am Papier beschleunigt der 350d in gerade 5,7 Sekunden auf 100 km/h und lässt es in Deutschland erst wieder ab 250 km/h sein.

Eine Variante mit Heckantrieb fehlt angesichts des Potenzials natürlich nicht. Sie wäre angesichts des Drehmoments spätestens auf Nässe wohl auch schwer fahrbar.

Zum Fahrwerk: Der elektronische Allradantrieb und der mächtige Antrieb finden in einem ungemein sauber abgestimmten Fahrwerk einen kongenialen Partner. Man muss jetzt endgültig das alte Mercedes-Fahrverhalten aus der Erinnerung streichen.

Schon die Lenkung (früher meist gefühllos und indirekt) ist ein Muster an Präzision und Rückmeldung. Sie erlaubt es, den CLS millimetergenau durch Kurven zu steuern. Durch den langen Radstand und den tiefen Schwerpunkt kommen dabei früher undenkbar hohe Kurvengeschwindigkeiten heraus, ohne dass sich der Benz auch nur spürbar neigt. Über das Fahrwerkssystem „Dynamik Select“ lässt sich vom Lenker jederzeit das individuelle Fahrverhalten bestimmen. Bleibt man auf „Comfort“, vermittelt der CLS das Gefühl der großen, schweren Limousine, wie das am Markt nur ganz wenige beherrschen. Der Benz gleitet bestens gedämmt wie auf Federn durch die Stadt. Mehr Komfort geht nicht. Große Klasse – und ein großer Mercedes!

Bedingt durch das Fahrzeugkonzept spürt man von den fünf Metern Außenlänge raummäßig natürlich nicht so viel. Schönheit muss – speziell beim Einstieg – eben auch etwas leiden. Innen empfängt den Lenker dann die neue Mercedes-Welt. Ein Design-Gustostück mit riesigem 12-Zoll-Monitor. Modernität vereint sich hier mit traditioneller Mercedes-Qualität. Vorne lässt sich die Sitzposition nahezu ideal einstellen. Leider war es auch schon mal etwas einfacher, einen Mercedes zu bedienen. Aber nahezu alle derzeit am Markt erhältlichen Assistenzsysteme und Multimedia-Möglichkeiten verlangen eben nach Bedien­ebenen am Bildschirm.

82.920 Euro Kaufpreis sind zwar viel Geld, im Fall dieses CLS aber keinesfalls zu viel. Das Programm spreizt sich zwischen dem 300d (Vierzylinder, 245 PS, 71.300 ­Euro) und dem scharfen AMG 53 (Sechszylinder-Benziner, 457 PS, 115.570 Euro). Schön, wer die Wahl hat.