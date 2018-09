Von Gregor Zoller

Lans – Asiatisches Autodesign hat es am europäischen Markt nicht immer leicht. Selbst bei Absatzgaranten bleibt oft ein schaler Beigeschmack, wenn’s um die äußeren Werte geht.

Ganz anders – so finden wir – bei der dritten Generation des Lexus IS 300h. Mit dem aktuellen Facelift ist man bei den Japanern definitiv ein gewisses Risiko eingegangen und hat voll auf markante, sehr individuelle Formen gesetzt.

Im Test rollte bei uns die Ausstattungslinie F Sport an, das bringt da und dort noch schärfere Züge beim eh schon sehr kantigen Auftreten mit sich.

In Summe lassen die starke Taillierung des Kühlergrills, die massive Schnauze und die angriffslustig angeordneten LED-Scheinwerfer den IS 300h sehr dynamisch und sportlich erscheinen.

Doch mit dem Aussehen ist es, was das betrifft, noch nicht getan. Auch der Antrieb, ein Vierzylinder-Benziner mit 181 PS, bietet gepaart mit dem Drehstrommotor und 143 zusätzlichen Pferdchen insgesamt satte 223 PS Systemleistung. Der Antrieb kann’s also, das steht fest.

Etwas gebremst wird die Sportlichkeit von einem eher limousinen- denn sportwagenhaften Fahrwerk, was aber in der Gesamtschau auch den Charakter des Wagens ausmacht. Stets entspannt, aber immer genug Power, wenn’s im Gasfuß juckt, so kommt man nahezu Zen-mäßig durch den Tag. Selbst nach längeren Ausfahrten steigt man fast ungern aus dem Wagen, hat er doch fast etwas Beruhigendes.

Kleiner Unruhefaktor ist das Getriebe, das elektronisch geregelte stufenlose CVT-Getriebe jault doch bei beherztem Gasgeben etwas auf.

Der Innenraum ist in sich fast ein Widerspruch: Komplett gegenläufig zum sonstigen Trend verzichtet der Japaner auf einen Touchscreen, trennt also Bedienung und Anzeige des Infotainmentsystems in zwei separate Elemente. Das resultiert in einen eigenartigen Joystick, der selbst nach einigen Versuchen immer noch eine Herausforderung in der Bedienung bleibt. Das wirkt unzeitgemäß und passt schon gar nicht in diesen Lexus, der rein von der Optik im Innenraum her in die ganz andere Richtung ausschlägt: So fühlt man sich von futuristischem Design umgeben beinahe in Science-Fiction-Filme versetzt.

Was bleibt, ist ein Lächeln auf den Lippen des Fahrers. Kostet mit Extras knappe 54.000 Euro. Das muss einem das Glücksgefühl dann schon wert sein.