Von Lukas Letzner

Inzing – Ducati hat seiner Reisebegleiterin – der Multistrada – für heuer ein umfassendes Technik-Update spendiert, welches sie wieder näher an BMW, KTM oder Honda heranbringen soll. Zuletzt hatte die doch eher ruppige Natur der 1200er Multistrada gegenüber der Konkurrenz das Nachsehen. Doch das soll sich nun wieder ändern. Wie die Verwandlung tatsächlich gelungen ist, haben wir kürzlich in einem Test überprüft.

Die Silhouette der Reise-Duc sieht nach wie vor danach aus, als hätte man eine Enduro, einen Supersportler und eine Super-Moto in den Mixer geworfen und einmal auf den Knopf gedrückt. Wer nun allerdings an einen zweirädrigen Quasimodo denkt, der täuscht sich gewaltig. Eine Schönheit war die rassige Italienerin schon immer und daran hat sich auch nach dem Update nichts geändert.

Das entscheidende Novum der neuen Multistrada-Generation ist aber der neue Motor. Ab heuer wird sie nämlich von dem 1262er-Testastretta – den man bereits aus der XDiavel kennt – angetrieben. Obgleich sich die Motoren der Multistrada 1200 und der XDiavel schon bisher sehr ähnlich waren, Letzterer entfesselt seine Leistung vor allem im unteren Drehzahlbereich mit viel mehr Druck. Nun soll den Ducatisti im Bereich zwischen 3500 und 5500 U/min nämlich ein bis zu 18 Prozent stärkeres Drehmoment zur Verfügung stehen.

Bevor wir das tatsächlich überprüften, widmeten wir uns für einen Moment der Sitzposition. Da man nicht nur den Antrieb, sondern auch das Chassis kräftig umgebaut hat, sitzt man nun nicht nur komfortabler, sondern auch etwas aufrechter als bisher hinter dem einhändig höhenverstellbaren Windschild.

Schon nach den ersten Metern im Gewusel der Stadt fällt auf, dass der neue Motor deutlich kultivierter ans Werk geht. Mühelos schwimmen wir im Stop-and-go-Verkehr mit, ohne damit beschäftigt zu sein, mit der Kupplung den etwas störrisch anmutenden Motor in Zaum zu halten. Obgleich man deutlich problemloser durch den Stadtverkehr schwimmt als bisher, wirklich gemacht ist die Multistrada dafür nicht. Sie ist doch eher eine Traberin und so suchen wir uns schnell ein etwas passenderes Geläuf. Als wir endlich aus der Stadt draußen sind, legen wir mit einem beherzten Kick auf den Schalthebel den nächsten Gang ein und sind überrascht, wie gut man mit dem neuen Schaltautomaten die Gänge durchflippern kann. Den Kupplungshebel straften wir fortan mit Missachtung.

Am Scheitelpunkt der ersten Kehre wollen wir es dann das erste Mal wissen und öffnen doch recht abrupt die Drosselklappen. Sofort will die Multistrada nach vorne preschen und der hintere Gummi zeigt sich mit den 129 Nm, die ihm die Duc ansatzlos um die Ohren haut, sichtlich überfordert. Eine nervös blinkende Kontrollleuchte signalisiert uns: Nicht so stürmisch und die Elektronik hält uns gekonnt und äußerst unauffällig in der Spur. Da wir das Vergnügen hatten, auf der S-Version zu sitzen, nahmen wir dieses Blinken der Stabilitätskontrolle zum Anlass und spielten uns ein bisschen mit den semiaktiven Dämpfungskomponenten. Sie zeichnen für die überlegene Gelassenheit der hübschen Reisebegleiterin mitverantwortlich und bieten für jede Lebenslage – nämlich Enduro, Urban, Touring und Sport – das richtige Setup.

Die Basisversion der 1260er Multistrada ist übrigens ab 19.995 Euro zu haben. Die 2800 Euro teurere S-Variante sollte man sich aber jedenfalls überlegen. Neben den bereits erwähnten semiaktiven Komponenten fahren dann nämlich der Schaltassistent, hochwertigste Monoblock-Bremszangen von Brembo, ein TFT-Farbdisplay, LED-Kurvenlicht und das Multimedia-System ab Werk mit.