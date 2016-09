Innsbruck – Nachdem die Olympischen Sommerspiele in Rio zu Ende gegangen sind, wird hinter den Kulissen der großen Programmanbieter das Programm für den Herbst und den Winter festgezurrt. Eine Auswahl der Höhepunkte der etablierten TV-Stationen und der Streamingdienste haben wir hier zusammengestellt.

Das Erste

Unumstrittener Höhepunkt des deutschen Senders ist sicherlich der 1000. „Tatort“-Krimi, der im November zu sehen sein wird. Er trägt den Titel des ersten Falls aus dem Jahr 1970: „Taxi nach Leipzig“. Am 3. Oktober plant die ARD das filmische Vermächtnis von Götz George vorgesehen: „Böse Wetter“ heißt das Drama, in dem George die Rolle eines halbseidenen Silberbaron aus dem Harz spielt. Am 17. Oktober ist der Film «Terror» nach dem gleichnamigen Justizdrama von Ferdinand von Schirach im Programm - trotz oder gerade wegen der jüngsten Ereignisse hält die ARD an der Ausstrahlung fest.

ZDF

Der berühmt-berüchtigte Satiriker Jan Böhmermann, gegen den eine Anklage wegen Beleidigung des türkischen Staatspräsidenten erhoben worden war, kehrt nun aus der Sommerpause zurück. Zu seiner Show „Neo Magazin Royale“ am Donnerstag, den 25. August, gehörte auch ein Video, in dem der Satiriker über sich als „blasser dünner Junge“ singt. Am Ende ist ein Bild zu sehen, bei dem Böhmermann nackt, nur teilweise von einem Laken bedeckt im Bett liegt - neben weiteren Nackten mit den Gesichtern etwa von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel sowie Günther Jauch und Stefan Raab.

RTL

Im Herbst kommen alte Erinnerungen hoch, denn RTL hat die Geschichte von „Winnetou“ neu verfilmt. Die legendäre Freundschaft des deutschen Einwanderers Karl May alias Old Shatterhand und des Apachen-Häuptlings Winnetou wird als faszinierende Neuinterpretation in drei Teilen erzählt.

Auch für alle Show-Liebhaber ist wieder etwas dabei: Jan Köppen präsentiert bei „Das ist Deutschland!“ in vier Folgen faszinierende Facts über Deutschland und seine Einwohner. Die neuen Sitcoms auf Rtl heißen «Magda macht das schon» mit Mirja Boes und «Beste Schwestern» mit Sina Tkotsch, «Nicht tot zu kriegen» mit Jochen Busse und «Triple Ex» mit Susan Hoecke und Alexander Schubert.

RTL II

Am 25. August startet die neue Doku-Soap auf RTL II „Wirt sucht Frau“. Moderiert wird die Show von Brigitte Nielsen, die Single-Wirte auf ihrem Weg aus der Einsamkeit begleitet. Nielsen besucht die Wirte zuhause und hilft ihnen in insgesamt 7 Folgen, ihre Traumwirtin zu finden. Kann sie die einsamen Wirte verkuppeln?

Prominente Jury gibt es auch beim weltweit ersten TV-Wettbewerb für Models mit Kurven: Modezar Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Curvy Model Angelina Kirsch sowie Modelagent Ted Linow machen sich bei RTL II ab Oktober in der Show „Curvy Supermodel“ auf die Suche nach den schönsten Kurven der Nation. Die Gewinnerin kann sich unter anderem über einen Modelvertrag bei der renommierten Agentur Mega Model Agency von Ted Linow freuen.

Zudem präsentiert der Sender auch in der kommenden TV-Saison 2016/2017 zahlreiche Neustarts. Mit „Fear The Walking Dead“ findet ein Spin-Off des Serienklassikers seinen Weg nach Deutschland.

Pro Sieben

Noch in diesem Jahr suchen die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf „Die beste Show der Welt“. Zudem gehen sie 2017 für „Das Duell um die Welt“ auf Weltreisen. In der Überraschungs-Comedy „Mission Wahnsinn“ führt Comedian Ingmar Stadelmann Kandidaten mit harten Aufgaben an ihre Grenzen.

Sat 1

Matthias Schweighöfer produziert zum ersten Mal fürs Fernsehen: Im Historien-Thriller „Jack the Ripper“ jagt Sonja Gerhardt den berüchtigtsten Serienkiller Englands, an ihrer Seite: Vladimir Burlakov und Sabin Tambrea. Zudem neue Shows stehen an mit dem Roadtrip von Fernsehkoch Tim Mälzer, «Karawane der Köche» und im späten Herbst mit Ruth Moschner, die mit dem Spektakel «So tickt der Mensch» aufwartet.

Amazon

Das Ex-BBC-“Top Gear“-Team hörte den Lockruf des Streamingdienstes, wechselte dorthin und bringt eine Abenteuershow, die unter anderem auch in Deutschland aufgezeichnet wird. Titel: „The Grand Tour“. Altmeister Woody Allen ist auch für Amazon im Einsatz: Der New Yorker Regisseur dreht seine erste Serie unter anderem mit Miley Cyrus - Im Herbst soll Premiere auch in Deutschland sein.

Ins Jahr 2017 geschielt: „You Are Wanted“ ist die erste deutsche Serie für Amazon - produziert von Kinostar Matthias Schweighöfer, unter anderem mit Karoline Herfurth und Alexandra Maria Lara.

Netflix

Am 2. September geht die Drogenserie „Narcos“ in die zweite Runde, in der die aufregenden Lebensgeschichten der Drogenbosse in den 1980-er Jahren dargestellt werden. Angepriesen wird auch die Serie „The Crown“ und die Wiederauferstehung der „Gilmore Girls“ am 25. November. Spannend klingt „The OA“ - eine achtteilige Serie um eine junge, blinde Frau, die sieben Jahre von der Erdoberfläche verschwindet und dann wieder auftaucht - sehend.