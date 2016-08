Stimmt der Eindruck, dass es derzeit eine Häufung von Anschlägen in Europa gibt?

Peter Neumann: Das stimmt. Es gibt eine Intensivierung. Das ist allerdings nichts Neues, sondern diese Strategie des Islamischen Staates (IS) existiert seit September 2014. Sie besteht aus zwei Komponenten. Zum einen wird gesagt: Wir organisieren aus Syrien heraus komplexe Anschläge mit Kommandos, die nach Europa zurückgeschickt werden. In Paris und Brüssel waren ja Netzwerke von Leuten aktiv, die aus Syrien heraus gesteuert wurden. Und zum anderen sagt der IS: Wenn ihr nicht Teil eines Netzwerkes seid und wenn ihr es nicht nach Syrien oder in den Irak geschafft habt, dann geben wir euch die Lizenz zu machen, was ihr wollt. Ihr seid im Westen, alle sind Ungläubige. Ihr könnt jemanden erstechen, ihr könnt mit dem Auto in die Menge fahren …

Es gab also auch eine Handlungsanleitung ...

Neumann: Alle diese Dinge, die wir jetzt gesehen haben – mit der Axt, mit einem Lkw –, die wurden konkret vom IS seinen Anhängern vorgeschlagen. Das hat jetzt angefangen zu funktionieren, und es erzeugt in europäischen Gesellschaften eine Art Panik, weil man das Gefühl hat, es könnte überall und zu jeder Zeit passieren – selbst (kleine) Orte wie Würzburg und Ansbach sind jetzt betroffen. Das ist ja genau das Ziel des Terrorismus: Es geht nicht darum, möglichst viele Leute umzubringen, sondern darum, Leute zu terrorisieren. Das macht der IS wahrscheinlich effektiver als jede andere Gruppe.

Warum gerade jetzt?

Neumann: Das begann im September 2014, weil der Westen seitdem eine Koalition hat, die in Syrien und im Irak gegen den IS kämpft. Es handelt sich um eine Art der asymmetrischen Kriegsführung. Der IS hat ja keine Möglichkeit, in Österreich oder in Deutschland mit Panzern einzumarschieren. Aber er sagt, wir üben dort Vergeltung, wo es besonders schmerzt, und das ist bei euch zuhause. Zweitens versucht man, westliche Gesellschaften zu polarisieren, Misstrauen zu säen, Angst auszulösen. Man erhofft sich davon, dass die Spaltung zwischen Muslimen und Restgesellschaft weiter vertieft und dadurch die Voraussetzung für noch mehr Radikalisierung geschaffen wird – und zwar auf beiden Seiten. Das bildet den Nährboden für noch mehr Rekruten.

Der IS gerät militärisch unter Druck. Gibt es einen Zusammenhang mit der Häufung der Anschläge?

Neumann: Ja. Dass der IS jetzt in seinem Kerngebiet in Syrien und im Irak verliert, ist natürlich eine gute Sache. Dass diese Organisation ein Territorium hatte, einen Quasi-Staat, wo man operieren konnte, wo sich Leute vernetzen konnten, das war/ist eine ganz problematische Situation. Aber jetzt, wo das zerstört wird, versucht der IS, seinen Verlust durch terroristische Anschläge im Westen zu kompensieren. Es kann sogar sein, dass es kurz- und mittelfristig mehr Terrorismus gibt. Die Idee, dass man den IS in Syrien und im Irak zerstört und dann ist das Problem gelöst, ist eine Illusion. Die Zerstörung des IS ist in Wirklichkeit nur der erste Schritt.

Ist der islamistische Angriff zum Teil auch eine Mode unter Leuten, die sich vielleicht vor zehn oder zwanzig Jahren zu einer anderen Ideologie bekannt hätten?

Neumann: Das trifft bestimmt zu. Es gibt Fälle von Leuten – besonders Konvertiten –, die sich in der Vergangenheit für andere extremistische Gruppen begeistert haben. Ich glaube, dass es in jeder Generation eine Art Gegenkultur von jungen Leuten gibt, die sich gegen die Gesellschaft wenden und die jetzt sozusagen an die islamistische Ideologie andocken. In den sechziger Jahren konnte man seine Eltern damit schockieren, dass man Hippie geworden ist. Das Schockierendste, was man momentan machen kann, ist sich zum Fan des IS zu erklären. Für einen Heranwachsenden ist vielleicht genau dieses Element attraktiv.

Es gibt ja das Phänomen des „homegrown terrorism“. Kann man diese Leute in die Gesellschaft integrieren?

Neumann: Das funktioniert nicht bei allen, aber bei einigen. Vor 15 Jahren waren Leute, die sich für Al-Kaida begeistert haben, häufig Studenten, Leute aus der Mittel- und Oberklasse – Leute, die wahrscheinlich eine gute Karriere gehabt hätten. Heute verhält es sich anders: In Deutschland sind von jenen, die zum IS gehen, zwei Drittel vorbestraft – wegen Drogendelikten, Einbruch, Raubüberfällen … Das sind in vielen Fällen die Verlierer, die Gescheiterten, die etwas suchen. Der IS bietet ihnen nicht nur Religion, sondern auch ein Zuhause, Orientierung, Struktur, einen charismatischen Anführer; er ist sozusagen die Antwort auf die sehr existenziellen Fragen, die sie sich stellen.

Wie kann die Gesellschaft eine andere Antwort geben?

Neumann: Der IS rekrutiert dort besonders gut, wo sich niemand um die Leute kümmert, wo sich niemand zum Beispiel mit Identitätsproblemen beschäftigt. Der Ansatz muss sein, dass man an solchen Orten ist – ob in Neukölln, in Berlin, in den Vororten von Paris oder in Molenbeek in Brüssel – und dass es Menschen gibt, die sich mit den jungen Leuten unterhalten, bevor die Extremisten dazu Gelegenheit bekommen. Religion ist ein Faktor und kommt dazu, aber meistens erst später. Die erste Ansprache ist einfach zu sagen: Ich bin für dich da, ich nehme deine Probleme ernst, ich gebe dir etwas zu tun, hier ist ein Projekt für dich. Da könnte noch mehr passieren. Das würde bestimmt nicht alle erreichen, aber einige.

Was aber passiert mit Tausenden Auslandskämpfern in Syrien und im Irak, wenn der IS einmal zerstört ist?

Neumann: Die Antwort darauf existiert in der Form dessen, was nach dem Ende des Afghanistan-Konflikts in den achtziger Jahren passiert ist. Damals wurde gegen die Sowjetunion gekämpft, damals wurden auch Auslandskämpfer mobilisiert. In den beiden darauffolgenden Jahrzehnten sind diese Veteranen in allen möglichen anderen Konflikten aufgetaucht, in Bosnien, Algerien, Tschetschenien … Und sie haben diese Konflikte typischerweise ideologisch härter gemacht, schwerer zu lösen und brutaler. Und natürlich hat sich als Ergebnis der achtziger Jahre das internationale Netzwerk gegründet, das sich Al-Kaida nannte.

... dessen Gründer Osama bin Laden auch als Auslandskämpfer in Afghanistan angefangen hatte ...

Neumann: Was am 11. September passiert ist, oder danach in London und Madrid, lässt sich letztlich zu dem zurückverfolgen, was in den achtziger Jahren in Afghanistan passiert ist. Ich würde erwarten, dass auch aus dem Syrien-Konflikt, wenn er irgendwann einmal endet, Netzwerke entstehen, die uns wahrscheinlich noch auf Jahrzehnte beschäftigen werden. Derzeit existieren noch etwa 10.000 Auslandskämpfer.

Kann man die Gefahr zumindest eindämmen?

Neumann: Die Terrorismusgefahr wird weiter existieren. Aber man muss sich grundsätzlich Gedanken machen – etwa darüber, wie die Sicherheitsbehörden organisiert sind. Es ist noch immer möglich, als Franzose, der nach Syrien gegangen ist, über andere Länder in Europa nach Frankreich zurückzukehren, weil einfach die Daten nicht ausgetauscht werden. Und es geht natürlich um Präventionsarbeit, Deradikalisierungsarbeit – zum Beispiel mit desillusionierten Kämpfern, die keine Kriegsverbrechen begangen haben und sich vom IS abwenden wollen. Es handelt sich also nicht um einzelne Maßnahmen, sondern um eine lange Liste von Maßnahmen, die zusammen das Potenzial haben, die langfristigen Folgen des Syrien-Konflikts zu vermindern.

Das Gespräch führte Floo Weißmann