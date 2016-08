Innsbruck – Sie sind überall: In den Ecken im Wohnzimmer, im Badezimmer, in der Couch: Eine Wohnanlage der Neuen Heimat Tirol (NHT) in der Innsbrucker Technikerstraße ist seit mehreren Wochen von einer massiven Ungeziefer-Plage betroffen. Die Mieter sind verzweifelt, weil sich nach Ameisen nun eine eingeschleppte Spinnenart in ihrem Lebensraum breit macht. Das Ergebnis: Überall krabbelt und wuselt es.

„Angefangen hat alles mit einer Ameisenplage. Eine rote Ameisenart, die bei uns nicht heimisch ist und wohl eingeschleppt wurde, hatte sich in der Wohnanlage ausgebreitet“, weiß Markus Holas, stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Hausverwaltung der NHT. Bei der Eruierung über das Schädlingsausmaß stellte sich dann heraus, dass einige Mieter auch ein Spinnenproblem hatten.

Doch damit ging das Kreuchen und Fleuchen erst richtig los. Während die Schädlingsbekämpfungsfirma die Ameisenplage schnell in den Griff bekam, breiteten sich die Spinnen immer mehr aus. Das Problem: Die Fachfirma hat die Spinnenart falsch identifiziert. „Sie meinten zuerst, dass es sich um die heimische Zebraspinne handelt. Diese gibt es bei uns in fast jedem Haushalt. Durch diese erste Identifizierung war bei uns erstmal keine Dramatik angesagt“, erzählt Holas.

Falschinformation führte zu massiver Plage

Ein Irrtum mit fatalen Folgen: Denn es handelte sich in Wirklichkeit um eine tropische Spinnenart – die so genannte Kugelspinne. Sie dürfte ebenso wie die Ameisen eingeschleppt worden sein. „In Tirol ist die Kugelspinne eigentlich nicht heimisch, aber sie scheint sich hier wohlzufühlen. Sie ist für den Menschen nicht giftig, aber sie zeigt ein aktives Verhalten und legt sehr viele Eier“, erklärt der NHT-Mitarbeiter.

Das zeigte sich dann auch in der Technikerstraße. Die Spinne hat sich in acht Wohnungen eingenistet und ausgebreitet. Mittlerweile wurden aber fünf davon gereinigt, drei weitere folgen in den nächsten Tagen und Wochen. Für die Dauer der Bekämpfung wird den Mietern ein Ersatzquartier angeboten. Holas: „Die Räume müssen auf über 45 Grad erwärmt werden und werden dann zwei bis drei Tage auf Temperatur gehalten. Dadurch sterben nicht nur die Spinnentiere sondern auch ihre Eier ab.“

Danach sollte das Problem erledigt sein. Für die NHT war es die erste Plage, mit der sie konfrontiert wurde. „Uns ärgert vor allem die Falschinformation der Schädlingsbekämpfungsfirma. Da wird es am Ende sicher noch Gespräche geben“, so Holas.

Auf die Mieter kommen unterdessen keine Kosten zu, betont er. „Normalerweise ist Schädlingsbekämpfung Teil der Betriebskosten – wir haben aber beschlossen, dass wir die gesamten Kosten tragen und nichts abgewälzt wird.“ (rena)