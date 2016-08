Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Anhebung der Wartepflicht für Mietzinsbeihilfe von null auf drei Jahre mit 1. September war der erste Schritt in Sachen Sozialausgabenbremse. Nun soll der zweite folgen. Innsbruck will die anrechenbaren und somit im Rahmen der Mindestsicherung abgegoltenen Wohnkosten deckeln. Das kann nur das Land regeln. Im Mindestsicherungsgesetz ist nämlich nur von einer „ortsüblichen“ Miete die Rede. Und Innsbruck ist bekanntlich ein teures Pflaster. Deshalb will der Stadtsenat LH Günther Platter (VP) und Soziallandesrätin Christine Baur (Grüne) dazu auffordern, eine bezirksweise festgelegte Obergrenze der Wohnkosten für die Mindestsicherung einzuführen. Ein dementsprechender Brief ans Land ist dem Vernehmen nach in Vorbereitung.

Das Hauptproblem der Innsbrucker ist die rasante Steigerung von Mindestsicherungsbeziehern und somit letztlich auch der Mindestsicherungsausgaben. Von letzteren trägt das Land 65 Prozent, die Stadt 35 Prozent. Für heuer schätzt Sozialstadtrat Ernst Pechlaner (SPÖ) mit neun Millionen Euro, die die Stadt an hoheitlicher Mindestsicherung aufzubringen hat. Kosten für Reha, Krankenhausfinanzierung, Mietzinsbeihilfe sowie Kinder- und Jugendhilfe und auch die privatrechtliche Mindestsicherung gar nicht eingerechnet. Vor zehn Jahren lag man da noch bei schmalen 3,3 Mio. €. Der Bezieherkreis sei von knapp 4700 auf nunmehr geschätzte 8000 (2016) Personen explodiert. Den Grund will Pechlaner ausfindig gemacht haben: „Wir erkennen eine Wanderbewegung aus Bundesländern, die nicht jene Sozialleistungen gewähren wie Tirol.“ Stadtrat Andreas Wanker (ÖVP), zuständig für das Innsbrucker Wohnungsservice, nennt das „Sozialtourismus“. Ein Begriff, den Pechlaner aber ablehnt. Das Faktum jedoch bleibe. Oberösterreich sei hierfür Beispiel, so Pechlaner. Zudem steige aufgrund der Flüchtlingsproblematik der Anteil von Asylberechtigten an der Mindestsicherung. Im ersten Halbjahr 2016 seien das laut Pechlaner bereits 48,5 Prozent gewesen.

Zurück zu dem Mietpreisdeckel: Zwar habe Innsbruck derzeit schon Obergrenzen in Anwendung (Garçonnière: 495 €; 2-Zimmer-Wohnung: 750 €; 3-Zimmer-Wohnung: 890 €), diese hätten aber lediglich „informellen“ Charakter und würden regelmäßig im Vollzug der Behörde zu Problemen führen. Nicht nur in der Diskussion mit Sozialvereinen, auch seien zuletzt diesbezügliche Verfahren beim Landesverwaltungsgericht verloren worden. Diese informelle Regelung nütze nichts, sagt Wanker: „Weil diese Grenzen immer noch sehr hoch sind.“ Die Innsbrucker schielen nach Salzburg: Dort würden um bis zu 30–50 % niedrigere Mietzinse angerechnet.

Eine Obergrenze schaffe klare Verhältnisse, sagt Pechlaner. Eine Nivellierung der Mindestsicherung nach unten wolle er aber nicht. Sehr wohl kann er sich aber vorstellen, dass künftig Bezieher jenen Teil der Miete, der über dieser Obergrenze liegt, selbst bezahlen sollen. Das werde bereits in anderen Bundesländern so gehandhabt.

Der Vorstoß gilt mit der Bürgermeisterliste „Für Innsbruck“ akkordiert, die Grünen haben bereits im Vorfeld ihr Nein dazu deponiert.