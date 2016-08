Berlin – Auch nach einem Jahr ist die Resonanz eines kleinen Nebensatzes der deutschen Kanzlerin Angela Merkel ungebrochen. „Wir schaffen das“ sagte Merkel am 31. August 2015 im Rahmen einer Pressekonferenz in Bezug auf die Flüchtlingskrise. Wenige Tage später öffnete Österreich die Grenze zu Ungarn für Flüchtlinge, die größtenteils nach Deutschland weiterreisten.

Kurz zuvor war Europa vom Tod von mehr als 70 Menschen in einem Lastwagen auf der Autobahn A4 im Burgenland erschüttert worden. Not und Missbrauch von Flüchtlingen auf dem Weg nach Europa waren so präsent wie nie. Die Kanzlerin bekräftigte bei ihrem Auftritt in Berlin das Grundrecht politisch Verfolgter auf Asyl und warnte zugleich davor, die Ankommenden je nach Herkunft unterschiedlich zu behandeln: „Wir achten die Menschenwürde jedes einzelnen.“

Hat sich die Lage verbessert oder verschlechtert?

Deutschland hat sich verändert in diesem Jahr. Folgt man der Auffassung von Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU), hat sich die Bundesrepublik ihrer humanitären Verantwortung gestellt und ist damit moderner und erfolgreicher geworden als etwa Länder, die sich wie Ungarn, Polen oder Tschechien gegen die Aufnahme von Flüchtlingen stemmen. Altmaier sagt im Deutschlandfunk: „Wenn ich mit Kollegen aus diesen osteuropäischen Ländern rede, dann sage ich ihnen immer auch, dass man nicht den Welthandel globalisieren kann, die Dienstleistung globalisieren kann und dann so tun kann, als könne man bei einer Flüchtlingskrise die Rollläden herunterlassen, die Klingel abschalten, sich ins Bett legen und die Decke über die Ohren ziehen.“

Folgt man aber Merkels Widersachern, hat diese Flüchtlingspolitik Deutschland überfordert und neue Gräben gerissen. Rechtspopulisten haben Auftrieb, oftmals fühlen sich sozial Schwächere Flüchtlingen gegenüber benachteiligt, Bürger befürchten kulturelle und religiöse Konflikte im eigenen Land. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich auch in Österreich, wo Kanzler Werner Faymann zurücktreten musste und etwa die Bundespräsidentenwahl im Zeichen der Krise stand und steht.

Kritik an „Winter der Restriktionen“

Auch die deutsche Organisation Pro Asyl macht Merkel schwere Vorhaltungen. Merkel habe zwar den Satz als Maßstab politischen Handelns formuliert, sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Mittwoch. Der Bereitschaft, Flüchtlinge zu schützen, sei aber ein „langanhaltender Winter der Restriktionen“ gefolgt.

Er beklagte eine „nicht enden wollende Folge von gesetzlichen Einschränkungen des Asylrechts“. Für viele Flüchtlinge sei das Asylverfahren ein langwieriger Hürdenlauf. Bei den zentralen Herkunftsländern Syrien, Afghanistan, Irak und Eritrea sei ein drastischer Rückgang der Anerkennungsquoten zu verzeichnen. Außerdem hätten viele Flüchtlinge noch immer keinen Zugang zu Integrationskursen. Die Merkel-Regierung verhindere so, „dass Flüchtlinge es schaffen“.

Merkel war von der Resonanz von „Wir schaffen das“ überrascht

Merkel war nach eigener Aussage von der Resonanz auf ihren Ausspruch überrascht worden. Wenn sie vor der damaligen Pressekonferenz gefragt worden wäre, ob sie einen bestimmten Satz mitgebracht habe, der „sehr viel zitiert“ werden werde, dann hätte sie „diesen einen Satz nicht genannt“, sagte Merkel der „Süddeutschen Zeitung“ (Mittwoch-Ausgabe).

Sie habe den Satz „Wir schaffen das“ aber „aus tiefer Überzeugung“ gesagt, erläuterte die Kanzlerin. Der auf die Bewältigung der Flüchtlingskrise bezogene Satz sei für sie „selbstverständlich“ weiter ein richtiger Satz. Es müsse immer „ein großes Wir zusammenkommen, wenn große Aufgaben anstehen“.

In Deutschland sei die heraufziehende Flüchtlingskrise „zu lange ignoriert“ und die „Notwendigkeit einer gesamteuropäischen Lösung verdrängt“ worden, sagte Merkel selbstkritisch. „Schon 2004 und 2005 kamen ja viele Flüchtlinge - und wir haben es Spanien und anderen an den Außengrenzen überlassen, damit umzugehen“. Damals habe sich Deutschland gegen eine proportionale Verteilung der Flüchtlinge gewehrt.

Merkel: Deutschland muss mehr mit Nachbarn und Afrika kooperieren

Wir haben uns des Themas lange nicht angemessen angenommen“, ergänzte Merkel, das gelte „auch für den Schutz der Außengrenzen des Schengen-Raums“. Künftig müsse Deutschland mit den Nachbarstaaten der Krisenländer viel enger zusammenarbeiten, die EU müsse „sehr viel enger und intensiver mit Afrika kooperieren“.

Deutschland sei nach der Aufnahme vieler Flüchtlinge aus dem früheren Jugoslawien froh gewesen, dass vorrangig andere Staaten das Thema zu bewältigen hatten. „Das kann ich nicht leugnen.“ Heute müsse man einen längeren Atem haben, um in Europa insgesamt zu einer fairen Lösung zu kommen. „Wir haben uns des Themas lange nicht angemessen angenommen.“

Das gelte auch für den Schutz der Außengrenzen des Schengenraums, sagte Merkel. „Auch Deutschland war nicht immer Anhänger von Modellen, die wie etwa durch Frontex die Souveränität der Mitgliedstaaten eingeschränkt hätten. Stattdessen haben wir gesagt, dass wir das schon an unseren Flughäfen regeln, weil Deutschland sonst keine EU-Außengrenzen hat, uns also das Problem schon nicht erreichen wird. So geht es aber nicht.“

„Deutschland wird Deutschland bleiben“

Merkel bemühte sich, den Bürgern Ängste vor den Folgen des aktuellen Flüchtlingszustroms zu nehmen. „Deutschland wird Deutschland bleiben, mit allem, was uns daran lieb und teuer ist. Aber Deutschland hat sich seit Gründung der Bundesrepublik auch immer wieder verändert. Veränderung ist nichts Schlechtes. Sie ist notwendiger Teil des Lebens.“ Die Kanzlerin verwies auf die in Deutschland geltenden Werte und Grundsätze, auf die hier herrschende Liberalität und Demokratie, den Rechtsstaat und die soziale Marktwirtschaft. „Das alles darf und wird sich nicht ändern“, betonte die Kanzlerin. (APA/AFP/dpa/TT.com)