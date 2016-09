Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Noch im Februar hatte LH Günther Platter an der Seite des in Tirol auf Stippvisite weilenden Finanzministers Hans Jörg Schelling eine Fertigstellung Ende 2019 in Aussicht gestellt. Gemeint ist damit der seit Jahren geforderte Bau eines Sicherheitszentrums (siehe Faktbox) in der Innsbrucker Kaiserjägerstraße. Die Finanzierung stehe, man habe „den Sack zugemacht“, hieß es damals. Platter hatte ursprünglich eine Inbetriebnahme bereits für 2018 gefordert.

Sieben Monate später wird die geplante Inbetriebnahme wiederum nach hinten verschoben. „Aufgrund des bisherigen Projektverlaufs gehen wir nicht von einer Fertigstellung vor 2021 aus.“ Das sagt Ernst Eichinger, Pressesprecher der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Die BIG-Tochter ARE (Austrian Real Estate) soll das polizeiliche Hauptquartier errichten. Das Finanzministerium gewährt einen einmaligen Baukostenzuschuss von zehn Mio. €. Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac seinerseits sagte gestern im TT-Gespräch, dass er aus heutiger Sicht davon ausgehe, dass das Sicherheitszentrum mit 1. Jänner 2021 „offen“ sein wird. Der Baustart sei für die zweite Hälfte des Jahres 2018 bzw. Anfang 2019 zu erwarten.

Tomac selbst weilte am Mittwoch in Wien. Wieder einmal. Die Verhandlungen über den Mietvertrag für das Sicherheitszentrum ziehen sich. Es sei zwar „trockene Knochenarbeit“, dennoch zeigt sich Tomac optimistisch, dass das umfassende Werk „in den nächsten Wochen unterschriftsreif“ sein werde. Das bestätigt auch Eichinger: „Die Vertragsverhandlungen sind in der Endregie, es schaut sehr gut aus.“ Das Innenministerium (BMI) wird das Gebäude von der ARE anmieten.

In den laufenden Verhandlungen gehe es nicht nur um die bloße Miethöhe, sagt Tomac. Bauabwicklung, Kos­tentragung, Zuständigkeiten und Übersiedlungspläne – all das würde „Absatz für Absatz“ zwischen BMI, ARE und Finanzprokuratur abgearbeitet.

Durch die Baustelle in der Kaiserjägerstraße müssten diverse Organisationseinheiten temporär weichen, sagt Tomac – die Verkehrsabteilung und die Cobra beispielsweise. Ein mögliches Ausweichquartier hat die Polizei bereits im Visier: die Kaserne Vomp. Selbige hat derzeit das BMI noch zur Flüchtlingsunterbringung angemietet. Für Tomac wäre die Kaserne „ideal“.

Der aufzulassende Polizei-Standort am Innrain muss trotz der Verzögerungen aber 2018 noch nicht geräumt werden. Das Gebäude geht in den Besitz der Stadt über. Stadtintern sollen bereits die Mietverträge für die Polizei ab 1. Jänner 2019 in Ausarbeitung sein, heißt es.