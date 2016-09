Innsbruck, Bozen – Wie lange hält Italien das noch aus? Seit Samstag sind 15.000 Flüchtlinge auf ihrer Überfahrt im Mittelmeer gerettet worden, 118.900 sind allein im heurigen Jahr in Italien gekommen. In Lampedusa herrscht Chaos, Sizilien steht vor dem Kollaps und in Mailand campieren 3000 Menschen in Flüchtlingscamps. Die italienische Regierung kümmert sich aktuell um 147.722 Asylwerber, das sind bereits mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Und in den nächsten Wochen rechnen die Behörden mit der Ankunft von weiteren Tausenden Flüchtlingen. Vor den beginnenden Herbststürmen Ende Oktober wollen sie die ohnehin lebensgefährliche Überfahrt in überfüllten Booten von Nordafrika nach Europa wagen. Mehr als 3000 sind 2016 dabei ertrunken.

Andererseits bemüht sich Rom verzweifelt um eine Verteilung der Schutzsuchenden auf die Regionen, doch bisher blieb das ein frommer Wunsch: Südtirol hat nur 1400 untergebracht, das benachbarte Trentino 1220. Ohne weitere Aufnahmen oder Unterstützung der EU könnte in den nächsten Tagen eine Flüchtlingswelle über den Brenner nach Norden einsetzen und das Grenzmanagement am Brenner mit der Registrierungsstelle möglicherweise im September Realität werden.

Landespolizeidirektor Helmut Tomac will nicht spekulieren, „weil das eine politische Frage ist“. Sie hänge auch mit dem Richtwert von 37.500 Asylwerbern zusammen. „Wir sind jedoch vorbereitet. Zwar wurde zuletzt eine Zunahme von Aufgriffen illegaler Grenzgänger festgestellt, doch die täglich 30 bis 40 sind noch im Rahmen und bewältigbar.“ Sollte allerdings die Sonderverordnung über Zurückweisungen in Kraft treten, bedeutet dies den Startschuss für das Grenzmanagement.

In Südtirol macht man sich darüber keine Illusionen mehr: Die Landesregierung hat schon um zwei Millionen Euro 80 Wohn- und Sanitärcontainer sowie Stockbetten, Bettzeug und Hygieneartikel angekauft. Laut dem für Zivil- und Katastrophenschutz zuständigen LR Arnold Schuler bereite man sich damit auf Grenzkontrollen und einen möglichen Flüchtlingsrückstau vor. Südlich und nördlich des Brenners warten Politik und Exekutive auf den Tag X, der augenblicklich den Brenner in den Mittelpunkt rücken würde. Das weiß auch Tomac. Zustände wie im Vorjahr in Spielfeld müssten deshalb unbedingt vermieden werden.

Während am Brenner die (infra)strukturellen Vorbereitungen für das Grenzmanagement bereits abgeschlossen sind, gibt es für Sillian und am Reschenpass vorerst eine Lightvariante. Registrierungsstellen sind nicht vorgesehen, denn die Polizei rechnet vorerst nicht damit, dass diese beiden Grenzübergänge Ausweichrouten werden. „Eher versuchen es Schlepper“, erklärt Tomac. Zuletzt hat die Polizei immer wieder Migranten mit gefälschten Dokumenten in Bussen aufgegriffen. Mit Busunternehmen versuchen sie Richtung Deutschland zu gelangen, fügt der Landespolizeidirektor hinzu.

Der Blick über den Brenner ist in Tirol schon zur täglichen Routine geworden, in Griechenland spitzt sich die Flüchtlingssituation aber ebenfalls wieder zu. In den Flüchtlings- und Registrierungszentren auf den ägäischen Inseln warten derzeit 12.200 Schutzsuchende. (pn)