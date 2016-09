Taschkent – Der autoritäre Präsident der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Usbekistan, Islam Karimow, ist nach einem Schlaganfall gestorben. Das teilte die Regierung in Taschkent am Freitag mit. Zuvor hatten die Behörden erklärt, der Zustand des 78-Jährigen sei kritisch.

Der usbekische Langzeit-Herrscher war am vergangenen Samstag mit Hirnblutungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dies hatte in dem Land mit 32 Millionen Einwohnern Angst vor möglichen Unruhen ausgelöst. Karimows Nachfolge ist nicht geregelt. Der frühere sowjetische Parteikader führte sein Land seit 1991 mit harter Hand. (APA/dpa/Reuters)