Monza - Auf seiner Lieblingsstrecke in Monza peilt Lewis Hamilton den 50. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere an und will die Führung in der WM-Wertung wieder ausbauen. Der größte Konkurrent um den Sieg kommt mit Nico Rosberg einmal mehr aus dem eigenen Team. Wer sich in der Ferrari-Heimat die Krone aufsetzt, erfahren Sie in unserem Formel-1-Live-Ticker.