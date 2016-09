Innsbruck – Tritt die Sonderverordnung zur Asylverschärfung in Kraft, können Asylanträge direkt an der Grenze abgelehnt werden. Damit will die Bundesregierung erreichen, dass die Asylobergrenze von 37.500 eingehalten wird. Gestern wurde die geplante Verordnung in Begutachtung geschickt, wobei einige Bundesländer wie Ober- und Niederösterreich, aber auch Vorarlberg bereits ihre Positionen in den Entwurf einfließen haben lassen.

Zwar hat die Asylverschärfung rechtlich nichts mit dem seit Monaten geplanten Grenzmanagement am Brenner zu tun, faktisch aber sehr wohl. Sollten Grenzkontrollen eingeführt werden, braucht es auch ein nachgeordnetes Verfahren. Obwohl Tirols LH Günther Platter (VP) beinahe im Zweitagestakt auf Sicherheitsmaßnahmen drängt und notfalls auf Knopfdruck die Grenzkontrollen einführen will, hat die Landesregierung im Gegensatz zu anderen Bundesländern vorab auf eine Stellungnahme verzichtet – weil ÖVP und Grüne in dieser Frage gespalten sind.

Im jetzigen Begutachtungsverfahren werde man sich aber auf jeden Fall äußern, verlautete gestern aus dem Landhaus in Innsbruck. Über die Notwendigkeit einer Asylverschärfung dürften jedoch wie bei der Mindestsicherung die Meinungen auseinandergehen.

Die Begutachtungsfrist für die Asylverordnung dauert vier Wochen. Wann diese Verordnung danach in Kraft treten soll, ist aber offen. Wenn die Zahl der neu in Österreich ankommenden Asylwerber in den kommenden Wochen nicht stark steigt, könnte die Regierung für heuer auch überhaupt darauf verzichten.

Ebenfalls offen sind Details zur konkreten Abwicklung des beabsichtigten Asylstopps. Ungarn hat schon angekündigt, keine Menschen zurückzunehmen. Was mit den Betroffenen dann geschehen soll, ist nicht geklärt. Im Innenministerium wird betont, dass diese Menschen gar nicht erst nach Österreich einreisen dürften.

Aus der Opposition kam scharfe Kritik am Entwurf zur Asylverordnung. (TT)