Innsbruck – Für einige sind es die ersten Tage in der Schule, für die anderen die vorerst letzten Ferientage. Spätestens kommende Woche wird es aber für alle der 92.720 Schüler in Tirol ernst. Damit werden 51.441 Kinder und Jugendliche an allgemeinbildenden Pflichtschulen sowie 29.626 an weiterführenden Schulen unterrichtet. Außerdem besuchen 11.650 Schüler eine der 20 berufsbildenden Pflichtschulen. Die Schulglocke läutet dann auch für rund 11.000 Lehrer, mehr als 100 nehmen ihre Tätigkeit in diesem Schuljahr erstmals auf. Allerdings warten laut einer Aussendung des Landes derzeit auch rund 260 Lehrer auf eine Stelle im Pflichtschulbereich.

Eine der größten Herausforderungen für die Pädagogen wird auch heuer die Integration von asylwerbenden Schülern sein. 1,5 Millionen Euro gibt das Land für 35 zusätzliche Planstellen aus. Für asylwerbende Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig sind und deren Deutschkenntnisse oder Vorbildung für die Teilnahme am regulären Unterricht noch nicht ausreichen, wurden zuletzt sechs Übergangsklassen eingerichtet. Diese Zahl wird wohl auf zehn Klassen steigen. (TT)