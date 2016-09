Innsbruck – Lohn- und Sozialdumping sorgt seit Jahren für heftige Debatten. Auch in Tirol. Krasse Fälle auf Gemüsefeldern haben 2013 die Öffentlichkeit wachgerüttelt, derzeit ist der Wald Schauplatz von Dumpingvorwürfen. Wie berichtet, schlägt die Tiroler Wirtschaftskammer Alarm, heimische Forstunternehmer können mit der Konkurrenz aus Bulgarien und Rumänien nicht mehr mithalten. Die Waldarbeiten werden immer öfter von Billigstfirmen bzw. Subunternehmen aus diesen Ländern durchgeführt. Eine Folge davon ist Lohndumping.

Für den freiheitlichen Nationalrat Gerald Hauser sind das untragbare Zustände, weil dadurch heimische Arbeitsplätze massiv gefährdet sind. „Und die Unternehmen werden in einen ruinösen Wettbewerb getrieben.“ Seit dem Wochenende liegen Zahlen über Kontrollen der Finanzpolizei zu illegaler Ausländerbeschäftigung und zu entsprechenden Strafanträgen vor. Gegenüber Hauser versichert Finanzminister Hans Jörg Schelling, dass die Bekämpfung illegaler Beschäftigungsvorgänge durch Lohndumping und von Schwarzarbeit seit jeher zu den Kernaufgaben der Finanzpolizei zählen würden.

Österreichweit wurden heuer bis Juni 13.088 Arbeitnehmer wegen Verstößen gegen das Beschäftigungsgesetz angezeigt, in Tirol waren es 1084. Das führte zu 6142 Strafanträgen durch die Bezirksverwaltungsbehörden, in Tirol immerhin zu 477. Zum Vergleich 2015: Im gesamten Vorjahr stellten die Tiroler Bezirkshauptmannschaften 646 Strafbescheide aus. Die Geldstrafen betragen heuer bereits 1,8 Mio. Euro (2015: 1,5 Mio. Euro). In allen Bundesländern betragen die Strafen rund 51,7 Mio.

Für Hauser benötigt es zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, des Schwarzunternehmertums, des Lohn- und Sozialdumpings ausländischer Unternehmen mehr Kontrollen durch die Finanzpolizei. 48 Finanzer sind in Tirol dafür zuständig. „Doch die Strafen alleine reichen nicht aus“, erklärt Hauser. Diese würden die Unternehmen bereits einkalkulieren. „Ich erwarte mir von den Behörden ein viel rigoroseres Vorgehen. Im Wiederholungsfall müsste den betroffenen Betrieben die Konzession bzw. die Gewerbeberechtigung entzogen werden.“ Schließlich würden drei Viertel der Gewerbe- und Handwerksbetriebe in Österreich unter massiver Preiskonkurrenz leiden, die nicht zuletzt ihre Ursache im Preisdumping ausländischer Unternehmen hätte. (pn)