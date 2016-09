Von Peter Nindler

Innsbruck – Die pauschale Abgeltung von 72 Dienstposten der Landwirtschaftskammer durch das Land Tirol sorgt seit Jahren für Kritik. Zuletzt hat der Landesrechnungshof dieses System einmal mehr gerügt, eine Reform steht im Raum. Erstmals nimmt Agrarreferent LHStv. Josef Geisler (VP) dazu Stellung, er sieht die Situation pragmatisch. „Die Empfehlungen des Rechnungshofs liegen vor. Wir werden die Übertragungsverordnung, mit der die Landwirtschaftskammer Leistungen für das Land im Bereich der Beratung, der Förderabwicklung oder der Tierzucht erbringt, entsprechend anpassen.“ In jedem Fall seien die Leistungen das Geld wert, zwischen dem Land und der Kammer würden Synergien genutzt werden. Künftig werde eben die Leistung abgegolten.

Insgesamt bezeichnet Geisler die Landwirtschaft derzeit als Herausforderung. „Deshalb haben wir auch einen Strategieprozess eingeleitet. Dabei geht es mir darum, dass wir unsere Stärken noch mehr herausstreichen.“ Trotz der Drehscheibe Bauernhof mit den vielfachen Leistungen sei Tirol aber ein Grünland. „Vieh- und Milchwirtschaft sind die Eckpfeiler.“ Geisler verweist auch darauf, dass man seit dem EU-Beitritt 1995 die Agrarstruktur in Tirol einigermaßen stabil gehalten habe. „In anderen Ländern wie Bayern, in denen massiv auf Wachstum gesetzt wurde, gab es einen Rückgang von drei Prozent der Betriebe, in Tirol waren es weniger als ein Prozent.“

Offen spricht Geisler davon, dass das Selbstwertgefühl vieler Bauern derzeit unter den niedrigen Produktpreisen leide. „Es wird umweltgerecht und verantwortungsvoll produziert, aber die Preise sind im Keller.“ Als verlässlichen Partner bezeichnet Geisler den Tiroler Handel. „Er ist natürlich auch unter Druck, doch trotzdem hat er versucht, die Preise stabil zu halten.“ Der Agrarreferent hofft, dass die Talsohle bei den Milchpreisen durchschritten ist, 1,5 Cent mehr Milchgeld gebe es für die Bauern. „Das ist nach wie vor zu wenig, aber zumindest gibt es Hoffnung.“

Dass es die Tirol Milch als selbstständige Genossenschaft nicht geschafft hat und heute Teil der größten österreichischen Milchgenossenschaft, der Berglandmilch, ist, nimmt Geisler als Teil der Entwicklung. „Die ist nicht mehr rückgängig zu machen. Es ist aus meiner Sicht auch nicht mehr machbar, einen eigenständigen Milchverarbeitungsbetrieb für Tausende Milchbauern in Tirol zu etablieren.“ Vielmehr geht der ÖVP-Bauernbundobmann davon aus, dass es österreichweit zu einem Zusammenschluss der Molkereien kommen werde. „Wie immer dieser auch aussehen wird. Dass der Export eine Schwachstelle ist, muss wohl nicht extra erwähnt werden.“

Obwohl der Tiroler Milchbetrieb nur noch Wunschdenken ist, ortet Geisler letztlich vor allem für die kleinere Käsereien Marktchancen. „Sie konnten sich in den vergangenen Jahren behaupten.“ Mit dem geplanten Schnitt- und Verpackungswerk von zehn Käsereien erwartet sich Geisler noch einmal einen Impuls für Regionalität. „Sie ist das größte Kapital für die Tiroler Landwirtschaft.“