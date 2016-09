München – Ein 30-jähriger Innsbrucker wurde in München zum Held des Tages. Nach einem Unfall auf der Autobahn rettete der Tiroler einem 49-jährigen BMW-Lenker das Leben.

Es war am Freitagabend, als der Deutsche mit seinem Sportwagen BMW M3 am Autobahnkreuz München-Süd in Richtung München-Ramersdorf abbiegen wollte. Kurz vor der Ausfahrt Taufkirchen-Ost geriet der Pkw auf der regennassen Autobahn ins Schleudern. Der Lenker bekam den über 400 PS starken Sportwagen nicht mehr unter Kontrolle. Der BMW schlingerte von der Fahrbahn, prallte gegen ein Verkehrsschild und dann gegen einen Baum. Kurz nach dem Unfall ging der Pkw in Flammen auf. Die Einsatzkräfte rechneten bereits mit dem Schlimmsten, als sie von einem brennenden Auto mit eingeklemmtem Fahrer erfuhren. Dennoch überlebte der 49-jährige Münchner.

Zu verdanken hat er das einem 30-jährigen Innsbrucker. Der Zeuge reagierte rasch und zog den Lenker noch vor Ausbruch des Feuers aus dem Wrack. So kam der Bayer mit Prellungen davon. Er wurde in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Sein BMW M3 hat nur noch Schrottwert, der Sachschaden liegt bei etwa 75.000 Euro. (TT)