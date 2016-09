Von Helmut Wenzel

Kaunerberg – Es war ein Festtag wie Weihnachten und Ostern zugleich: Kaunerberg feierte am Sonntag die Fertigstellung des mit Abstand größten Bauprojektes in der Dorfgeschichte – des multifunktionalen Gemeindezentrums. Unter dem Dach des modernen Objekts ist alles untergebracht, was die 440 Bewohner im Bergdorf brauchen – Gemeindeamt mit Servicedienstleistungen, Kindergarten, Kinderkrippe mit Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung sowie die Volksschule.

„Unser Dorf ist in den vergangenen zehn Jahren um 20 Prozent gewachsen“, schilderte Bürgermeister Peter Moritz vor den zahlreichen Festbesuchern und Ehrengästen. Mit einem Altersdurchschnitt von nur 36,2 Jahren ist Kaunerberg die zweitjüngste Gemeinde Tirols – hinter Rohrberg (35,4) im Bezirk Schwaz.

Um das Dorf auch für junge Leute lebenswert und attraktiv zu machen, habe man sich entschlossen, in die In­frastruktur zu investieren, so der Bürgermeister. Fast 50 Kinder – von eineinhalb bis zehn Jahren – werden täglich im neuen Gemeindezentrum betreut – bei Spaß und Spiel in der Krippe und im Kindergarten oder im Unterricht in der zweiklassigen Volksschule. Vor fünf Jahren habe er gedacht, „das Projekt mit der Kinderbetreuung machen wir irgendwann. Jetzt bin ich sehr froh, dass wir diese Zukunftsinvestition umgesetzt haben“, so Moritz. Die Kosten von zwei Mio. Euro für das Gemeindezentrum – bei einem Jahresbudget von einer Mio. Euro – seien ein kräftiger Klimmzug für die Gemeinde gewesen. „Aber dank Unterstützung vom Land haben wir es bauen können.“

Starthilfe für junge Familien leiste man in Form von günstigen Baugrundstücken. In einem „kleinen Seitenhieb auf die hohe Politik“ stellte Moritz fest: In den Weilern gebe es keine Möglichkeit zu bauen, einen Zubau zu errichten und Plätze entsprechend umzuwidmen. Das betreffe so genannte weichende Erben von den Höfen. „Das verstehe ich nicht. Aber man muss ja nicht alles verstehen.“ Dass Kaunerberg in den Statistiken bei den Kommunalsteuereinnahmen mit sieben Euro pro Kopf als „ärmste Gemeinde Tirols“ aufscheint, sehe er „relativ“, so der Bürgermeister.

Das zukunftsweisende Gemeindezentrum habe seine volle Unterstützung gefunden, stellte BH Markus Maaß fest. „Zu diesem Projekt kann ich nur gratulieren.“ Auch Gemeinderevisor Andreas Walser habe beim Finanzierungsplan mitgewirkt. „Wenn die Infrastruktur passt, dann bleiben die Leute im Dorf.“ NR Liesi Pfurtscheller relativierte, dass Kaunerberg die ärmste Gemeinde Tirols sei. „Hier zählen andere Werte.“