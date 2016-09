Von Catharina Oblasser

Lienz – Geländegängig wie die Gämsen zu sein, diesen Ruf haben die Soldaten des Jägerbataillons 24, das speziell für den Einsatz im Hochgebirge bereit steht. Am Donnerstag, den 29. September, werden sie das vor Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil unter Beweis stellen. Der Minister absolviert einen Bezirkstag in Osttirol. Er kommt schon am Vorabend in Lienz an und fliegt am Vormittag per Hubschrauber zur Karlsbader Hütte, dort findet ab 10.15 Uhr die alpinistische Vorführung statt.

„Der Minister will nicht nur in Wien und seiner Heimat, dem Burgenland, präsent sein, sondern auch andere Bezirke besuchen“, schildert Pressesprecher Helmut Marban. Dass er Osttirol mit seinen Hochgebirgsjägern einen Besuch abstattet, ist kein Zufall. „Die Gebirgstruppen des österreichischen Bundesheeres gelten als führend in Europa“, führt Marban weiter aus. Doskozil kommt nicht mit leeren Händen. Am 29. September wird er das erste „All Terrain Vehicle Quad“ an die Lienzer Soldaten übergeben. „Mit diesem Fahrzeug ist eine leichtere Beweglichkeit auch im Gebirge möglich“, beschreibt der Pressesprecher. Da es nun mehr Budget für Heeresangelegenheiten gebe, sei das Ministerium jetzt in der Lage, verstärkt in neues Material zu investieren. Der Besuch am 29. September wird Hans Peter Doskozil auch in die Stadt Lienz führen, meint sein Pressesprecher.

Weiterer hoher Besuch ist schon für zwei Tage vorher, nämlich für den 27. September, angekündigt. Da wird die parlamentarische Bundesheerkommission erwartet. Sie besteht aus Parlamentsmitgliedern, die mit Fragen des Bundesheeres und der Landesverteidigung zu tun haben, etwa in Ausschüssen. Ab 15 Uhr werden die 20 Delegationsmitglieder einen Blick auf den Militär-Schießplatz in der Lavanter Forcha werfen. Dort trainieren die Soldaten an der Gefechtsanlage. Der Besuch dient Informationszwecken.