New Jersey – Nach dem Bombenanschlag am Wochenende in New York hat die Polizei im benachbarten New Jersey am Montag ein verdächtiges Paket gesprengt. Zwei Männer hätten am Sonntagabend in einem Mistkübel in der Stadt Elizabeth den verdächtigen Gegenstand gefunden. Sie hätten Drähte und ein Rohr gesehen und daraufhin die Polizei alarmiert.

Später erklärte Bürgermeister Christian Bollwage.über Twitter, das Paket sei gesprengt worden, nachdem ein Entschärfungsversuch per Roboter erfolglos geblieben sei. Auch die Bundespolizei FBI war im Einsatz. Der Fundort lag in der Nähe eines Bahnhofs.

Keine Hinweise auf internationalen Terrorismus

Die US-Bundespolizei FBI stoppte zuvor in Zusammenhang mit der Explosion in New York vom Samstag ein verdächtiges Fahrzeug bei einem „Verkehrsstopp“. Es sei aber niemand eines Verbrechens beschuldigt worden, twitterte das New Yorker FBI-Büro in der Nacht auf Montag.

Mehrere Medien hatten zuvor unter Berufung auf Ermittler berichtet, fünf Insassen des Wagens seien festgenommen worden. Die Männer wurden in Brooklyn angehalten, nachdem sie eine Brücke vom benachbarten Stadtteil Staten Island überquert hatten. Bei der Explosion am Samstag in Manhattan waren 29 Menschen verletzt worden.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo bestätigte am Sonntag indes den Verdacht, wonach die Detonation in Chelsea in Manhattan durch eine Bombe ausgelöst wurde. Hinweise auf eine Verbindung zum internationalen Terrorismus gebe es vorerst weiter nicht, so Cuomo. Die Stadt rüstet nun ihre Präsenz von Sicherheitskräften enorm auf. (Reuters, TT.com)