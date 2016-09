Der für Hans-Peter Bock in den Bundesrat nachrückende Hasan Duran steht SP-intern massiv in der Kritik. Erst am Montag ist der Neo-Bundesrat wieder in die SPÖ eingetreten, gleichzeitig sitzt er noch auf einem VP-Wirtschaftsbundticket in der Wirtschaftskammer. Der türkischstämmige Duran war auch Mitorganisator der Demonstration gegen einen Gedenkstein in Innsbruck, der an den Völkermord an den Armeniern erinnert. Gegenüber der TT hält Duran an seiner Ablehnung fest.

„Sie richtet sich nicht an den Gedenkstein, sondern gegen den Inhalt. Es ist nicht in Ordnung, von einem Genozid zu sprechen, schließlich wurde dafür niemand verurteilt." Und in der Wirtschaftskammer kündigte er eine Lösung an.

Noch-Parteichef Ingo Mayr fordert von Duran jetzt ein klares Bekenntnis zur SPÖ und zu ihren Werten. Das Parlament hat den Mord an 1,5 Millionen Armeniern im Vorjahr als Genozid verurteilt. „Wir stehen zum gewählten Mandat. Sollte Duran nicht einsichtig sein, ist sein Platz nicht in der SPÖ", betont Mayr. Duran werde dann eben freier Mandatar sein. „Das habe ich bereits im Parteivorstand gesagt." Mayrs Position teilt auch LA Elisabeth Blanik, für sie gibt es an den Grundhaltungen der SPÖ nichts zu rütteln. (pn)