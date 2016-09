New York – Der Vater des mutmaßlichen Bombenlegers von New York hat bereits im Jahr 2014 der Polizei gesagt, sein Sohn sei möglicherweise ein Terrorist. Eine Überprüfung Ahmad Khan Rahamis seitens des FBI blieb allerdings ohne Ergebnis. Rahimis Vater sagte laut US-Medien, zwei Monate lang sei sein Sohn überprüft worden.

Er sei damals zum FBI gegangen, weil er besorgt um seinen Sohn gewesen sei, zitiert die New York Times Rahamis Vater: „Dann hat das FBI gesagt, er ist sauber, er ist kein Terrorist. Ich sagte: Ok.“ Er fügte hinzu: „Nun sagen sie, er ist ein Terrorist. Ich sage: Ok.“

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters herrscht weiter Unklarheit über dessen Motiv. Es ist auch weiter offen, ob der 28-jährige Helfer hatte und ob er sich im Ausland radikalisierte. Bisher hat keine Terrororganisation den Bombenanschlag für sich reklamiert.

Bombe beim Entschärfen in New Jersey explodiert

Ermittler fanden nach Angaben mehrerer US-Medien bei seiner Festnahme ein Notizbuch, in dem Rahami Sympathie für radikalislamische Äußerungen zeigte und sich über die „Tötung Ungläubiger“ ausgelassen habe. Rahami war am Montagmorgen in Linden (New Jersey) gefasst worden. Er ist US-Amerikaner afghanischer Abstammung.

Die Polizei hält Rahami für den Hauptverdächtigen des Bombenanschlags in New York am Samstagabend mit 29 Verletzten. Ein zweiter Sprengsatz in einem Schnellkochtopf ging nicht hoch. Am gleichen Tag explodierte in Seaside Park (New Jersey) eine Rohrbombe. In der Nacht zum Montag detonierte ebenfalls in New Jersey im Ort Elizabeth eine von fünf weiteren Bomben beim Entschärfen.

Rahami wird mit allen Sprengsätze in Zusammenhang gebracht. Die Sicherheitsbehörden gehen von einem Terrorakt aus. Laut FBI gibt es aber keine Hinweise auf eine Terrorzelle.

Der Sender CNN berichtete, die Frau Rahamis sei nach Saudi-Arabien ausgereist. Sie kooperiere mit den Behörden.

Anklage erhoben

Rahami wird des fünffachen Mordversuchs beschuldigt. Die Anklage bezog sich auf den Schusswechsel, den er sich mit der Polizei geliefert hatte, als diese ihn festnehmen wollte.

Er ist außerdem wegen des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen und einem Anschlag auf öffentliche Orte angeklagt worden. Die Explosion eines Sprengsatzes in Manhattan habe „bedeutende Verletzungen und Sachschäden in Höhe mehrerer Millionen Dollar“ angerichtet, heißt es im Schreiben der Staatsanwaltschaft vom Dienstag. Sie wirft Rahami zudem vor, auch die weiteren Sprengsätze in Manhattan sowie im Nachbarstaat New Jersey deponiert zu haben. (dpa, TT.com)