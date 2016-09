Innsbruck – Mit 7,7 Milliarden Euro wird die österreichische Landwirtschaft in der Förderperiode 2014 bis 2020 unterstützt. 3,9 Mrd. Euro davon finanziert die EU, 2,2 Mrd. der Bund und 1,6 Mrd. kommen von den Ländern. Die „Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung“ sind der drittgrößte Förderbereich mit 715 Mio. Euro. Der Anteil Tirols beträgt 40,7 Mio. Euro, das Land schlägt jedoch noch einmal sieben Millionen Euro drauf. In der wirkungsvollen Verteilung der Gelder an die 18.000 Betriebe sieht der Bundesrechnungshof jedoch noch einigen Verbesserungsbedarf.

In einem vorliegenden Bericht über die „Investitionsförderung in der Landwirtschaft“ von 2007 bis 2013 bzw. 2014 bis 2020 kritisiert der Bundesrechnungshof (RH) einmal mehr die freiwillige höhere nationale Kofinanzierung der EU-Förderungen in Höhe von 46 Mio. Euro. Gleichzeitig werden vor allem fehlende Strategien des Landwirtschaftsministeriums gerügt. Es mangle an einer wirkungsorientierten Steuerung der Förderungen, eine Vielzahl von Zielen werde zwar formuliert, aber es würden keine Prioritäten gesetzt. Laut RH erschweren die schwammigen Zielvorgaben die Steuerung, ein wirksamer Einsatz der Förderungen in der Landwirtschaft ist deshalb nicht gesichert. Ein systematischer Abstimmungsprozess zwischen den zuständigen Stellen des Bundes und der Länder wird ebenfalls vermisst.

Kritisch stellt der Rechnungshof außerdem fest, dass sich das Landwirtschaftsministerium bei der Verteilung der Investitionsförderung hauptsächlich auf einen Ausgleich der Verluste bei den Direktzahlungen konzentriert wie z. B. in Oberösterreich.

Die zusätzlichen Mittel des Landes Tirol stoßen dem RH auch sauer auf, er lehnt eine nachfrageorientierte Aufstockung ab. Zwischen 2007 und 2013 zahlte das Land darüber hinaus 14,7 Mio. Euro. Auf Anfrage der TT betonte Agrarreferent LHStv. Josef Geisler (VP), dass man sich den Bericht genau ansehen werde. Er pocht aber auf einen politischen Gestaltungsspielraum, außerdem „werden in Österreich die Förderungen sehr genau und penibel abgewickelt“. (pn)

