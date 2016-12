Innsbruck — Traditionen soll man ja bekanntlich beibehalten. Darum gibt es eine Reihe von Filmen, die an Weihnachten einfach nicht fehlen dürfen. Ganz oben auf dieser Liste stehen Namen wie Kevin, Aschenbrödel und Sissi.



„Kevin — Allein zu Haus" hat mittlerweile ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel. SAT1 zeigt den Klassiker an Heiligabend um 20.15 Uhr und direkt im Anschluss geht das Abenteuer „Allein in New York" weiter. Der Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" flimmert während der Feiertage insgesamt zehn Mal über die Bildschirme — so zum Beispiel am 24.12. um 12.10 Uhr und einen Tag später um 10.50 Uhr in der ARD. Auch auf die monumentale Sissi-Trilogie muss man dieser Tage nicht verzichten. Teil eins strahlte ORF2 bereits am 18. Dezember aus. Teil zwei und drei folgen am 25. sowie 26.12. um jeweils 13.10 Uhr. Wer den ersten Film verpasst hat, wird am Christtag um 17.30 Uhr in der ARD fündig. Dort gibt es für Frühaufsteher am 26.12. um 9.05 Uhr auch „Der kleine Lord" zu sehen.

Weitere Klassiker Der Grinch: 24.12. um 14.15 Uhr, ATV

24.12. um 14.15 Uhr, ATV Die Feuerzangenbowle: 24.12. um 16.55 Uhr, ARD

24.12. um 16.55 Uhr, ARD Nachts im Museum: 24.12. um 20.15 Uhr, RTL

24.12. um 20.15 Uhr, RTL Das Wunder von Manhattan: 24.12. um 20.15 Uhr, VOX

24.12. um 20.15 Uhr, VOX Eine schöne Bescherung: 24.12. um 20.15 Uhr, PULS4

24.12. um 20.15 Uhr, PULS4 Bruce Allmächtig: 24.12. um 22.05 Uhr, PULS4

24.12. um 22.05 Uhr, PULS4 Dirty Dancing: 25.12. um 20.15 Uhr auf RTL

25.12. um 20.15 Uhr auf RTL Tatsächlich... Liebe: 26.12. um 20.15 Uhr auf VOX

Free-TV-Premieren



Neben Altbewährtem gibt es auch viel Neues. Die TV-Sender lassen sich nicht lumpen und übertrumpfen sich gegenseitig mit Erstausstrahlungen — allerdings erst nach der Bescherung. Ein Highlight ist mit Sicherheit die Neuverfilmung von „Winnetou". Die Saga von Karl May aus den 60er-Jahren wird bei RTL als Dreiteiler neu erzählt. Nik Yhelilaj schlüpft in die Rolle des edlen Apachenhäuptlings und Wotan Wilke Möhring mimt Old Shatterhand. Wie im Original gibt Mario Andorf Santer Senior sein Gesicht. Teil eins des Remakes gibt es am 25.12. zur Prime-Time. Teil zwei und drei Folgen um selbige Zeit am 27. und 29. Dezember. Beim Konkurrenten PRO7 kämpft am Christtag Jennifer Lawrence in „Die Tribute von Panem — Mockingjay Teil 1" für das Gute. Direkt im Anschluss setzt Keanu Reeves als pensionierter Auftragskiller „John Wick" seine Rachepläne in die Tat um. Am zweiten Weihnachtstag zeigt ORF1 das Disney-Meisterwerk „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" (mit Werbeunterbrechungen zeitgleich auch auf RTL zu sehen).

Weitere Erstausstrahlungen Saphirblau: 25.12. um 16.35 Uhr, RTL

25.12. um 16.35 Uhr, RTL Drachenzähmen leicht gemacht 2: 25.12. um 20.15. Uhr, SAT1

25.12. um 20.15. Uhr, SAT1 Kon Tiki: 26.12. um 20.15 Uhr, RTL



Filme für Kinder und Erwachsene



Apropos Disney: „Pocahontas" und „Mulan" geben sich am 24. Dezember (9.40 Uhr bzw. 12.35 Uhr) auf RTL die Ehre. Für die Kleinsten (und Junggebliebenen) hält der TV-Dschungel so einiges bereit. Auf SAT1 gibt es am Tag nach Weihnachten zwölf Stunden Animations-Filme nonstop. Mit dabei sind u.a. „Cars", „Ab durch die Hecke"oder „Ice Age 4". Auf ORF1 läuft „Ice Age 3" am 24.12. um 13.55 Uhr vor „Madagascar 2". Fünf Folgen von „Weihnachtsmann und Co.KG" am Stück eignen sich ebenfalls bestens, um die Zeit bis zur Bescherung zu überbrücken — zu sehen ab 15.40 Uhr auf SUPER RTL.

Filmtechnisch ging es im Weihnachtsprogramm mit Sicherheit schon mal spannender zu. Erwähnenswert ist aber auf jeden Fall der Bud Spencer/Terence Hill-Marathon auf KABEL1. Von 6 Uhr morgens bis 20.15 Uhr strahlt der Sender einen Klassiker nach dem anderen aus. Ein Lichtblick dürften auch die zweiten Teile der Fantasy-Epen „Der Herr der Ringe" sowie „Der Hobbit" sein. VOX setzt am 25.12. zur besten Sendezeit auf „Pearl Harbor", auf PRO7 gibt es einmal mehr „Spiderman 3" zu sehen. „Klingelingeling" heißt es am Montag beim „Tatort" in München, wo der gewaltsame Tod eines Babys die Ermittler erschüttert. Und „Das Traumschiff" steuert am zweiten Weihnachtsfeiertag (ORF2, 20.15 Uhr) die Insel Palau im Pazifik an.

Weitere Spielfilme Vier Hochzeiten und ein Todesfall: 24.12. um 16.15 Uhr, ATV

24.12. um 16.15 Uhr, ATV Sister Act - eine himmlische Karriere: 24.12. um 20.15 Uhr, ORF1

24.12. um 20.15 Uhr, ORF1 Bad Santa: 24.12. um 23.15 Uhr, RTL2

24.12. um 23.15 Uhr, RTL2 Quo Vadis: 25.12. um 20.15 Uhr, ARTE

25.12. um 20.15 Uhr, ARTE Independence Day: 26.12. um 20.15 Uhr auf VOX

Show und Streaming