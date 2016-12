Innsbruck – Überraschungen? Nein. Vielmehr bestätigt die repräsentative TT-Umfrage des Meinungsforschungsin­stituts „Research Affairs“ zum Jahreswechsel ein politisches Stimmungsbild, das seit Monaten in Tirol vorherrscht. Die gemischte Umfrage aus insgesamt 602 Online-Befragungen und Telefoninterviews stellt auf die aktuelle Situation ab. „Mit der Online-Befragung erreichen wir außerdem alle Zielgruppen“, sagt Sabine Beinschab von „Research Affairs“. Ihre Hochschätzung erfolgt schlussendlich auf Basis der tatsächlichen Wählerentscheidung. 23 Prozent, die noch unentschlossen sind bzw. keine der abgefragten Parteien wählen würden, werden nicht hochgerechnet.

Bewusst wurde die Umfrage nach der Bundespräsidentenstichwahl am 4. Dezember durchgeführt. Beinschab zeichnet in ihrer Ergebnisanalyse eine spannende Ausgangslage vor der Landtagswahl. Spätestens im Frühjahr 2018 wird in Tirol gewählt.

Volkspartei und Freiheitliche: Die ÖVP ist aus der Sicht der Meinungsforscherin in Tirol nach wie vor eine Bastion, ihr trauen immerhin 25 Prozent der Befragten zu, die Probleme im Land von allen Parteien am besten lösen zu können. Weit dahinter rangieren die Freiheitlichen und die Grünen. Dennoch gerät die Volkspartei unter Druck. „Zum einen ist es der negative Bundestrend, für den Parteiobmann und Landeshauptmann Günther Platter nicht verantwortlich ist“, analysiert Beinschab. Andererseits profitiere die FPÖ von der Themenlage wie Flüchtlinge, Sicherheit oder Kriminalität. „Das sind emotionale Pro­blemstellungen, die gleichzeitig die Gefühlslage in der Bevölkerung treffen.“

Die auch von Wien aus beflügelten Umfragewerte für die Freiheitlichen klettern damit im Vergleich zur Befragung im Vorjahr auf 25 Prozent. Demgegenüber verliert die Volkspartei leicht und stagniert mit 33 Prozent bei den deklarierten Wählern auf niedrigem Niveau. Beinschab glaubt allerdings, dass für die ÖVP viel Potenzial bei den Unentschlossenen liegt. „Sicherheit, Mindestsicherung – viel wird davon abhängen, wie sich die ÖVP mit diesen in der Bevölkerung intensiv diskutierten Themen profilieren kann.“

Grüne: Im Gegensatz dazu ist den Grünen laut Beinschab die Positionierung einigermaßen gelungen. Trotz Koalition mit der ÖVP haben sie bisher keinen Einbruch erlitten und sich in den Umfragen (17 Prozent) gegenüber der Landtagswahl stets verbessert. „Die Grünen polarisieren und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe steht oft im Mittelpunkt von Debatten. Gleichzeitig können sie mit den Themen bei ihrer Klientel punkten, vor allem bei den Frauen.“ Außerdem ziehe Felipe als Person.

SPÖ: Die neue Parteivorsitzende Elisabeth Blanik steht vor einer Herkulesaufgabe, doch zumindest ging es diesmal leicht bergauf (13 Prozent) statt abwärts. „Blanik ist das Zugpferd der SPÖ, das zeigen auch ihre Persönlichkeitswerte“, sieht Sabine Beinschab die Tiroler Sozialdemokraten gefordert, daraus auch etwas zu machen.

NEOS: Die noch nicht im Landtag verankerte Partei steuert mit fünf Prozent darauf zu. Die Hürde ist eben die Fünf-Prozent-Marke. NEOS sprechen vor allem von der ÖVP verdrossene Wähler in Tirol an. Für Beinschab profitieren die Tiroler NEOS natürlich von den Bundeseffekten.

Liste Fritz und Impuls: Mit zwei Mandataren im Landtag sieht es für die Liste Fritz mit drei Prozent derzeit nicht gerade berauschend aus, was den Wiedereinzug betrifft. Trotz bemühter Oppositionsarbeit vermisst Beinschab im politischen Alltag das Aushängeschild, wie es Parteigründer Fritz Dinkhauser gewesen sei. So könne das kritische bürgerliche Potenzial nicht mehr ausgeschöpft werden. Und Impuls hat sich ohnehin marginalisiert und vegetiert seit 2014 ebenfalls bei drei Prozent dahin. (pn)