Innsbruck – Zum Jahreswechsel beginnt das Hauptgeschäft für die heimischen Pyrotechnikhändler. In den 200 Tiroler Verkaufsstellen werden zu Silvester rund 80 Prozent des Jahresumsatzes der Branche gemacht. Heuer gibt es einige Neuerungen, zudem drohen lokale Feuerwerksverbote.

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) erwartet zum Jahreswechsel mehr als zehn Millionen Euro Umsatz mit Feuerwerkskörpern. Am meisten nachgefragt werden nach wie vor Raketen – mit einem Marktanteil von rund 50 Prozent. Besonders beliebt sind aber auch die so genannten Batteriefeuerwerke (40 Prozent) und, ganz neu, die so genannten Verbundfeuerwerke. Diese bestehen aus mehreren Batterien und können somit ein ganzes Feuerwerk abbrennen, erklärt der Tiroler Pyrotechnikhandel.

„Der Pyrotechnikhandel in Österreich tut sehr viel, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, bezüglich Sicherheitsauflagen stets auf dem letzten Stand zu bleiben und so bestmögliche Kundensicherheit zu gewährleisten“, sagt Christoph Riedl, Sprecher des Pyrotechnikhandels in der Wirtschaftskammer Tirol. Er appelliert zum verantwortungsvollen Umgang mit Raketen und Knallkörpern und macht auf die Notwendigkeit der sachgerechten Lagerung von Pyrotechnik aufmerksam.

In diesem Zusammenhang sind heuer neue Verbote und Gesetzesänderungen zu beachten, wie Austrian Standards betont. So ist ab 2017 die Verwendung von Blitzknallsätzen mit Aluminiumpulver verboten. Das betrifft vor allem „Piraten“ (Schweizer Kracher) älterer Generationen. Die Norm-Experten empfehlen, Knallkörper, die von früheren Silvesterfeiern übrig geblieben sind, nicht mehr zu verwenden. Außerdem dürfen ungeschulte Pyrotechniker heuer erstmals Feuerwerksbatterien mit maximal 2000 Gramm explosiver Masse zünden. Diese Feuerwerke haben nun eine Brenndauer von drei bis vier Minuten statt maximal 40 Sekunden, worauf Konsumenten Rücksicht nehmen sollten. Fachhändler und Austrian Standards empfehlen, sich an der so genannten CE-Kennzeichnung zu orientieren und keine Feuerwerke im Ausland einzukaufen. Die Tiroler Fachhändler Beraten dazu gerne, betont Riedl. In Tirol drohen wegen der Trockenheit Verbote in mehreren Bezirken. Die Stadt Innsbruck wird – wie im Vorjahr – ein Verbot für das Zünden von Feuerwerkskörpern ab der Kategorie F2 erlassen. Erlaubt bleiben weiterhin Feuerwerkskörper der Kategorie F1. Ausgenommen vom Verbot sind zudem „behördlich angemeldete Feuerwerke“ wie etwa das Innsbrucker „Bergsilvester“. (TT)