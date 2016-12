Von Matthias Sauermann

Washington/Jerusalem – „Manche meinen, Freundschaft bedeutet, dass die USA alle Entscheidungen akzeptieren müssen – unabhängig von den eigenen Werten, Interessen und Prinzipien“, sagte US-Außenminister John Kerry am Mittwoch in Washington. „Aber Freunde müssen sich die harten Wahrheiten sagen. Und Freundschaften verlangen gegenseitigen Respekt.“

Es war der Auftakt einer einstündigen Rede des scheidenden Außenministers, die sich in dieser Deutlichkeit von bisherigen Auftritten abhob. Mit unzweideutigen Worten kritisierte Kerry Israel und warf der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor, eine Zweistaatenlösung zu blockieren.

Die Frustration war Kerry ins Gesicht geschrieben, der Inhalt seiner Rede sprach Bände. Kerry habe diese Rede schon vor zwei Jahren halten wollen, heißt es in Washington. Im Weißen Haus aber habe es Widerstand gegeben, schreibt die New York Times. Dementsprechend beschwörend wirkt Kerry – und appelliert an eine Lösung, die er selbst als immer unrealistischer beschreibt.

Siedlungspolitik als Gefahr für den Frieden

Die israelische Regierung sei die rechtslastigste der Geschichte, meinte Kerry. Und würde Siedlungen immer weiter vorantreiben. Zehntausende neue Siedlungen seien seit Obamas Amtsübernahme entstanden. Gerade eben sei eine neue Siedlung bewilligt worden, die näher an Jordanien als an Israel liege. „Welches Signal sendet das an Palästinenser?“, fragte Kerry.

„Wir können nicht dabei zusehen, wie eine Zweistaatenlösung direkt vor unseren Augen zerstört wird“, rechtfertigte der Demokrat die Enthaltung der USA im UNO-Sicherheitsrat in der vergangenen Woche. „Die Zweistaatenlösung ist der einzige Weg, einen dauerhaften und gerechten Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu finden“, sagte Kerry. „Es ist der einzige Weg, die Zukunft Israels als jüdischen und demokratischen Staat sicherzustellen, das mit seinen Nachbarn in Frieden lebt“.

Kerry: Engagement für Frieden persönliches Anliegen

„Keine amerikanische Administration hat mehr getan für die Sicherheit Israels als jene Barack Obamas“, sagte Kerry. Die USA würden militärisch, in der Kooperation der Geheimdienste und diplomatisch Seite an Seite mit Israel stehen. „Inmitten der eigenen Finanzkrise und Budgetdefizite haben wir Unterstützungen für Israel erhöht“, rechnete Kerry vor.

Der ehemalige Präsidentschaftskandidat beschrieb die Hilfe für Israel von seiner Seite aus als sehr persönlich. Er habe vor 30 Jahren erstmals Israel besucht und habe das Land sehr rasch schätzen und lieben gelernt. „Daraus entstand eine starke Hingabe zu Israels Sicherheit, die in meinen 28 Jahren im Senat nicht eine Sekunde wankte, auch nicht in meinen vier Jahren als Außenminister“.

Er habe jedoch auch im Westjordanland Palästinenser getroffen. Die Checkpoints besucht. Er habe die Zerstörungen im Gazastreifen gesehen. Dort hätten Mädchen in den Trümmern von durch den Krieg zerstörten Gebäude gespielt. „Kein Kind, egal ob israelisch oder palästinensisch, sollte so leben müssen“, meinte Kerry. „Deshalb setzte ich mich so für den Frieden in der Region ein“.

„Israel wäre als ein Staat niemals in Frieden“

Eindringlich beschwor Kerry die israelische Regierung, nicht zu einer Einstaatenlösung zurückzukehren. In der Region lebten Palästinenser und Israelis. Nun gebe es die Wahl, dass sie in einem Staat gemeinsam lebten – oder in zwei getrennten. „Wenn Israel sich für einen Staat entscheidet, kann dieser nur entweder jüdisch oder demokratisch sein. Er kann nicht beides sein“, beschrieb Kerry.

Umfragen sowohl unter Israelis und Palästinensern würden weiterhin belegen, dass die Mehrheit für eine Zweistaatenlösung sei. Durch den jahrzehntelangen Konflikt würde das jedoch mittlerweile als unrealistisch gelten. Beide Seiten würden an dieser Polarisierung weiter schrauben, statt wieder mehr zusammen zu kommen.

Es habe sich eine „Mit uns oder gegen uns“-Mentalität entwickelt. Jeder, der Aktionen der Palästinenser in Frage stelle gelte als Verfechter der israelischen Annexion. Jeder, der Handlungen Israels kritisiere, werde als anti-israelisch oder gar anti-semitisch verurteilt. „Beide Seiten fördern ein Narrativ, das mit Ängsten spielt“, urteilte Kerry.

Auch mit der palästinensischen Führung ging Kerry hart ins Gericht. Es gebe keine Rechtfertigung für Terrorismus und Anschläge. Und obwohl die Regierung von Ministerpräsident Abbas Gewalt offiziell verurteile, sende sie auch andere Nachrichten aus – und benenne sogar Straßen nach Terroristen. Hamas würde weiterhin das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Und drohe weiterhin mit Attacken gegen israelische Zivilisten. „Keine Regierung kann das tolerieren“, meinte Kerry mit Blick auf die israelische Führung.

Prompte Kritik aus Israels Regierung

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu kritisierte die Rede von US-Außenminister John Kerry zum Nahost-Konflikt postwendend als „voreingenommen gegenüber Israel“ . Mehr als eine Stunde lang habe sich Kerry in der Rede „besessen“ mit dem israelischen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten beschäftigt statt mit der eigentlichen „Wurzel des Konflikts – der Ablehnung eines jüdischen Staates in welchen Grenzen auch immer durch die Palästinenser“, erklärte Netanyahu am Mittwoch.

Erziehungsminister Naftali Bennett, der als ultrarechts gilt, schrieb die Zweistaatenlösung ab. „Am 20. Jänner nehmen wir Palästina von der Tagesordnung“, sagte er. „Kerry hat vielleicht gute Absichten“, sagte Bennett dazu. „Aber seine Rede ist wie seine Politik – völlig losgelöst von der Realität“. Man werde der „messianischen Idee eines islamischen Staates“ an Israels Seite nicht zustimmen.

Gilad Erdan, Minister für öffentliche Sicherheit, hatte die Rede bereits als „armselig und undemokratisch“ verurteilt, bevor sie überhaupt gehalten wurde. „Sie wird dazu führen, dass die Palästinenser sich in den Positionen eingraben, die Kerry nennt, und sie als Vorbedingung für künftige Verhandlungen einfordern“, sagte er.