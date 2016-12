Von Lena Klimkeit, dpa

Rom – Auf Postkarten und Postern begegnet man Papst Franziskus in Rom vor allem so: mit einem großen Lachen auf dem Gesicht, mit dem Daumen nach oben, mit der zum Gruß ausgestreckten Hand. Das Bild des sympathischen, menschelnden Papstes, der in den entscheidenden Momenten ruhig und nachdenklich wird, hat alle Welt erreicht.

Doch so beliebt, wie es scheinen mag, ist der Argentinier nicht. Zumindest in den eigenen Reihen formiert sich immer deutlicher Widerstand gegen den Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die katholische Kirche zu reformieren. Franziskus entgeht das nicht.

Würden einige Modernisierer in der Kirche gerne schneller konkrete Veränderungen sehen, hat der 80-jährige Argentinier aus Sicht anderer in seiner fast vierjährigen Amtszeit schon zu viele Tabus gebrochen. Auf dem umstrittenen Gebiet der Sexualmoral schlägt er ein neues Kapitel auf, stößt die Diskussion um die Rolle der Frau in der Kirche an, treibt den interreligiösen Dialog voran. Im Oktober fuhr er höchstpersönlich nach Schweden, um mit dem Lutherischen Weltbund das Jubiläumsjahr der Reformation einzuläuten. Mit dem Heiligen Jahr der Barmherzigkeit, das im Dezember endete, bewies er einmal mehr, dass er die Kirche zu einer Kirche der Armen machen will.

Reform „keine Schönheitsoperation“

Franziskus will die Kirche grundlegend verändern. Die Reform sei „keine Schönheitsoperation“, um Falten auszumerzen, sagt er kurz vor Weihnachten in seiner Ansprache an Kardinäle und ranghohe Vatikan-Mitarbeiter in Rom. Sie sei auch kein Lifting, kein Make-up. „Liebe Brüder, es sind nicht die Falten, die wir in der Kirche fürchten müssen, sondern die Fehler“, sagt Franziskus. Die Worte, die dann folgen, sind alles andere als feierlich, versöhnlich, schmeichelnd. Er richtet sie an seine Kritiker, die in der Reform eher die Spaltung der Kirche erkennen und nicht wie Franziskus ein Zeichen der Lebendigkeit und den Prozess des Wachstums.

Kritik sei etwas Gutes und entspreche offen artikuliert dem Wunsch nach Dialog, sagt er. Doch es gebe auch verborgene Widerstände, aus der Einstellung heraus: Alles muss sich ändern, damit es bleibt, wie es ist. Franziskus beobachtete außerdem „böswillige Widerstände“, die sich hinter rechtfertigenden oder anklagenden Worten versteckten, die sich in Traditionen, den Schein, das Bekannte flüchteten. Der böswillige Widerstand komme oft „im Schafspelz“ daher. Damit wirft der Papst den Reformverweigerern vor, schädliche Absichten mit harmlosem Auftreten zu verschleiern.

Kardinäle spüren „ernste Verunsicherung“ Gläubiger

Musste sich Franziskus Luft machen, weil einige Kardinäle zuletzt ihren Unmut öffentlich äußerten und sich damit ohne Scheu gegen ihren Chef auflehnten?

„Wir haben eine ernste Verunsicherung vieler Gläubiger und eine große Verwirrung festgestellt, und zwar im Hinblick auf Fragen, die für das Leben der Kirche von großer Wichtigkeit sind“, hieß es in einem Brief, den vier Kardinäle im November an Franziskus richteten und öffentlich machten. Zu den Unterzeichnern gehörten auch die Deutschen Joachim Meisner und Walter Brandmüller.

Sie hatten sich bereits im September an Franziskus gewandt und „Dubia“, Zweifel, an dessen 325 Paragrafen starkes Dokument „Amoris laetitia“ über Liebe, Familie und das Zölibat geäußert. Sie baten den Pontifex unter anderem zu klären, ob wiederverheiratete Geschiedene in Ausnahmefällen die Kommunion erhalten könnten, wie der Text dies suggeriere. Der Papst ließ ihren Brief unbeantwortet - das wiederum ließen die Kardinäle nicht auf sich sitzen. „Wenn vier Kardinäle den Brief an den Heiligen Vater Franziskus geschickt haben, dann ist das aus einer tiefen pastoralen Sorge heraus geschehen“, schrieben sie im November.

Beispielloser Angriff

Die Purpurträger blieben bei ihrem Standpunkt, auch nachdem der Brief als „schwerwiegender Skandal“ bezeichnet wurde. „Welche Kirche verteidigen diese Kardinäle?“ hatte etwa empört Priester Pio Vito Pinto gefragt, der Dekan eines der höchsten Gerichte der katholischen Kirche ist. So einen direkten Angriff von Kardinälen gegen den Papst habe es noch nie gegeben, sagt auch der Vatikan-Kenner Marco Politi. „Und das ist nur die Spitze des Eisberges einer ständig wachsenden Opposition.“

Der innere Konflikt im Vatikan schwelt weiter. Im neuen Jahr wird Franziskus sich dem inneren Widerstand weiter stellen müssen. Aber auch er selbst wird wieder für einige Überraschungen sorgen – zum Leidwesen seiner Kritiker.