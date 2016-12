Innsbruck — Österreicher sind Gewohnheitstiere, darum gibt es auch keine allzu großen Experimente im Silvester-Programm. Der Jahreswechsel bei den Sackbauers fehlt ebenso wenig wie der immer wiederkehrende 90. Geburtstag von Miss Sophie.

In traditioneller Manier wird auf ORF2 beim Silvesterstadl (20.15 Uhr) geschunkelt — diesmal live aus der Grazer Stadthalle. Erstmals wird die vierstündige Schlagerparty von Jörg Pilawa moderiert. Mit dabei sind u.a. DJ Ötzi und die Spider Murphy Gang.

Indes gewährt seine Majestät Robert Heinrich I. ab 20.15 Uhr auf ORF1 bei „Wir Sind Kaiser" vier Prominenten eine (Silvester-)Audienz. Die Gäste der 15- bis 20 minütigen Folgen sind Schlagersängerin Claudia Jung, Bergsteigerlegende Reinhold Messner, Comedian Bülent Ceyland und Choreograf Jorge Gonzalez. Dazwischen wird Viktor Gernots Kabarett „Im Glashaus" (20.35 Uhr) gezeigt, um 22.25 Uhr feiert Familie Sackbauer die „Jahreswende" in „Ein echter Wiener geht nicht unter" und um 23.20 Uhr laden Butler James und Miss Sophie zum alljährlichen „Dinner for One".

Weiteres Prime-Time-Programm Hangover: PRO7

PRO7 Harry Potter und der Feuerkelch: PULS4

PULS4 Shrek der Dritte: SAT1

SAT1 Scary Movie 1 und 2: ATV

ATV Happy New Year: VOX

VOX Silvester live vom Brandenburger Tor: ZDF

ZDF Hawaii Five-0: KABEL1

KABEL1 Seiler und Speer live: SERVUS TV

SERVUS TV Mr. Bean (9 Folgen): SUPER RTL

Aber schon tagsüber gibt es einiges zu sehen. Eines von wenigen Highlights am 31.12. dürfte wohl der Harry-Potter-Marathon auf PULS 4 sein. Los geht's um 11.45 Uhr mit dem Stein der Weisen. Die Heiligtümer des Todes, Teil 1 zeigt der Sender am 2. Jänner um 20.15 Uhr. Einen Marathon der musikalischen Art gibt es auf 3SAT zu hören. Dort laufen den ganzen Tag allerhand Live-Konzerte — wie z.B. von Bruce Springsteen, den Rolling Stones, Queen, Adele, Mumford & Sons, um nur einige zu nennen.

Neuer Godzilla ist einzige Free-TV-Premiere

Filmtechnisch stößt man am Silvester-Wochenende auf einige Wiederholungen des Weihnachtsprogramms. So zeigt RTL seinen hauseigenen Dreiteiler von „Winnetou" am 1.1. ab 12.15 Uhr. Wer sich zur Einstimmung die Originale wie „Old Shatterhand" und „Old Firehand" gönnen möchte, wird tags zuvor ab 8.40 Uhr in der ARD fündig.

Abenteuerlich geht's am 31.12. auf ORF1 im „Jurassic Park" zu. RTL2 zeigt mit „Schlaflos in Seattle" am Neujahrstag (18 Uhr) einen echten Klassiker. Abendliches Highlight dürfte an diesem Tag die Free-TV-Premiere von „Godzilla" um 20.15 Uhr auf ORF1 bzw. PRO7 sein. In der Neuverfilmung legen sich Bryan Cranston und Aaron Taylor-Johnson mit dem Urzeitwesen an. Ansonsten stehen einige Komödien auf dem Plan.



Weitere Spielfilme Ein verrückter Tag in New York: 31.12. um 11.15 Uhr, RTL

31.12. um 11.15 Uhr, RTL Ein Chef zum Verlieben: 31.12. um 16.50 Uhr, RTL

31.12. um 16.50 Uhr, RTL Die Reise zum Mittelpunkt der Erde: 31.12. um 18.15, SAT1

31.12. um 18.15, SAT1 17 Again: 31.12. um 18.25, PRO7

31.12. um 18.25, PRO7 Die Tribute von Panem, Mockingjay Teil 1 (WH): 1.1. um 18.05, PRO7

(WH): 1.1. um 18.05, PRO7 Love Vegas: 1.1. um 18.30 Uhr, VOX

1.1. um 18.30 Uhr, VOX Nachts im Museum - das geheimnisvolle Grabmal: 1.1. um 20.15 Uhr, SAT1

1.1. um 20.15 Uhr, SAT1 Tatort „Sturm": 1.1. um 20.15 Uhr, ARD

1.1. um 20.15 Uhr, ARD Miss Marple (2 Folgen): 1.1. ab 20.15 Uhr, KABEL1

(2 Folgen): 1.1. ab 20.15 Uhr, KABEL1 Hannibal: 1.1. um 22.35, ATV





Allerhand für die Kleinsten

Bis auf wenige Ausnahmen ist die Filmauswahl an Silvester und Neujahr sehr kinderlastig. Für Kleine und Junggebliebene zeigt RTL2 am Silvester-Nachmittag ab 15 Uhr alle drei Filme von „Toy Story" nacheinander. Auf dem Schwesternsender RTL gibt es ein Wiedersehen mit Robin Williams und „Flubber" (9.35 Uhr). Mit dem „Glöckner von Notre Dame" zeigt ORF1 zu Neujahr (10.20 Uhr) ein weiteres Meisterwerk aus dem Hause Disney. Eine weitere Disney-Produktion läuft wenig später auf SAT1: „Charlie und die Schokoladenfabrik".

Im TV-Programm tummeln sich auch einige Animationsfilme. VOX zeigt am 1.1. zur besten Sendezeit den zweiten Teil von „Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" und im Anschluss „Kung Fu Panda". Märchenliebhaber kommen auch auf ihre Kosten.