Sölden – Eine fröhliche Silvesternacht im Hochjoch Hospiz im Ötztal endete am Neujahrstag in einer Tragödie. Neun Alpinisten, die sich vermutlich zufällig dort begegnet waren, verbrachten dort die Nacht. Am Morgen wollten offenbar vier von ihnen in Richtung Vent absteigen. Der Rest der Gruppe blieb in der Hütte. Laut Polizei rutschten zwei der Gruppenmitglieder im Bereich Vernagteck aus. Die beiden stürzten nach ersten Informationen rund 100 Meter ab.

Eine weitere Gruppe beobachtete den Unfall. Da es aber keinen Handyempfang gab, musste diese erst nach Rofen-Höfen gehen, um einen Notruf absetzen zu können. Bergrettung und Alpinpolizei machten sich sofort auf den Weg. Auch der Notarzthubschrauber war im Einsatz. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die ebenfalls abgestürzte Frau wurde schwer verletzt geborgen und in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Nun beginnen für die Polizei offenbar schwierige Ermittlungen um die Identität der Verunfallten zu klären. Die Mitglieder der Gruppe waren sich offenbar zufällig begegnet und kannten sich nicht. Die einzigen, die sich kannten waren die beiden Abgestürzten. Die Frau ist jedoch schwer verletzt und konnte noch nicht vernommen werden. Die Polizei erhofft sich nun Erkenntnisse von der Durchsuchung des Rucksackes des Toten. Dieser kann jedoch erst morgen geborgen werden, hieß es Sonntagabend von der Polizei. (TT.com)