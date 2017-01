Innsbruck - Endlich Winter! Sturmtief Axel hat am Mittwoch und Donnerstag den langersehnten Schnee gebracht und Tirol präsentiert sich mittlerweile tiefwinterlich. Auf den Bergen ist bis Freitag sogar noch bis zu einem Meter Neuschnee möglich. Die Innsbrucker Nordkettenbahnen meldeten etwa am Donnerstagvormittag 70 Zentimeter Neuschnee.

Schneehöhen in Österreich (Auswahl, Stand Donnerstagnachmittag) 62 cm Schröcken (Vorarlberg)

55 cm Warth (Vorarlberg)

34 cm Kössen (Tirol)

40 cm Hochfilzen (Tirol )

34 cm Saalbach (Salzburg)

46 cm Abtenau (Salzburg)

32 cm Bad Ischl (OÖ)

47 cm Pichl (Steiermark)

37 cm Mariazell (Steiermark)

Bis zum Donnerstagabend wird die Intensität des Schneefalls langsam nachlassen, ganz abklingen wird er jedoch erst Freitagfrüh. Dann wird Österreich von einer Kältewelle erfasst. Nach Axel kommt die Polarluft: Am Dreikönigstag wird es vor allem in Tirol klirrend kalt. So fallen in der Nacht auf Freitag die Temperaturen beispielsweise in Seefeld und Tannheim auf rund minus 20 Grad. Auch in Innsbruck werden Tiefstwerte um die minus 10 Grad erwartet.

Und in der Nacht auf Samstag kann es sogar noch kälter werden. Auch am Wochenende liegen die Frühtemperaturen zwischen eisigen minus 20 und minus acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen minus neun und minus einem Grad. Auch mit Schneefall ist immer wieder zu rechnen. Wen es somit am verlängerten auf die frisch verschneiten Skipisten zieht, sollte sich sehr warm anziehen. (TT.com)