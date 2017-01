Innsbruck — Die Obfrau des Tiroler ÖVP-Arbeitnehmerbundes AAB, Landesrätin Beate Palfrader, und Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl bilden seit Jahren in der Volkspartei eine starke Achse. Geht es um einen Pflegesicherungsbeitrag oder die Reform der Mindestsicherung, ziehen sie an einem Strang. Auf Distanz gehen beide zur FPÖ als möglichen Koalitionspartner nach der Landtagswahl 2018. Zangerls regelmäßige Kritik an der Arbeit der Landesregierung im Allgemeinen und Arbeitslandesrat und AAB-Kollege Hannes Tratter im Besonderen teilt Palfrader nicht.

***

Gesundheits-LR Tilg (VP) meinte zuletzt, Tirol sei in der Pflege gut aufgestellt. In einem gemeinsamen Papier fordern Sie jedoch eine neue Pflegefinanzierung.

Palfrader: Die Qualität der Pflege und die Strukturen passen, die große Herausforderung für die Zukunft ist jedoch eine gerechte Finanzierung. Allein von 2016 bis 2022 werden die Pflegekosten von 163 auf 237 Mio. Euro ansteigen. Wir sprechen uns deshalb für ein Vier-Säulen-Modell mit dem Pflegesicherungsbeitrag von einem Prozent des Bruttoeinkommens für den Pflegefonds aus. Ohne Mitfinanzierung von allen wird es nicht gehen.

Zangerl: Die Abschaffung des Kinderegresses haben wir durchgesetzt. Mit unserem Konzept wird die Beitragsgestaltung solidarischer. Es gibt dann auch keinen Partnerregress und keinen Rückgriff mehr auf das Vermögen der Menschen. Der Prozess muss jetzt gestartet werden. Im Vergleich dazu ist die Frage der Mindestsicherung harmlos.

Palfrader: 2010 hatten wir 23.000 Pflegegeldbezieher, 2030 werden es 44.300 sein. Deshalb müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen.

Die Mindestsicherung ist aber ebenfalls ungelöst?

Zangerl: Wir können dieses Problem nicht im bestehenden System lösen, weder mit den vorhandenen Gesetzen noch mit den Sozialbudgets. Wir benötigen neue Regelungen, ansonsten lässt sich eine Kürzung nicht vermeiden. Das wäre der schlechteste Weg. Das Geld muss zur Verfügung gestellt werden — vom Bund oder der EU. Schließlich geht es im Zusammenhang mit Flüchtlingen auch um Solidarität.

Palfrader: Nächste Woche wird die Landesregierung einen Lösungsansatz präsentieren, dem will ich nicht vorgreifen. Die Position des AAB ist bekannt und beinhaltet eine Deckelung. Außerdem fordern wir einen Mindestlohn von 1600 Euro/brutto. Bei der Mindestsicherung dürfen wir uns jedoch nicht dem Populismus anderer Parteien bedienen, die mit Interviews in russischen Fernsehsendern auffallen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in Tirol die Aufgabe bewältigen, obwohl es vielleicht mit anderen Partnern leichter wäre. Die Mindestsicherung betrifft aber auch den Bund.

In der ÖVP bilden Sie beide eine Achse. Trotzdem kritisiert der AK-Chef immer wieder die Regierungsarbeit.

Zangerl: Aber wir stehen nicht täglich vor der Tür des Landeshauptmanns und stellen 17 Forderungen. Wir wollen nicht anschaffen, sondern mitreden. Und da gibt es natürlich Forderungen wie eine Aufgabenreform und ein kritisches Hinterfragen von Förderungen. Ich stehe zu den Subventionen. Trotzdem sollte man stets analysieren, ob sie einen gesellschaftlichen Nutzen haben oder nur die Gewinne von Einzelunternehmen erhöhen. In der Regierung ist Palfrader meine Ansprechpartnerin, mit ihr kann ich diese Themen intensiv diskutieren.

Und was ist mit Arbeits- und Wohnbaulandesrat Hannes Tratter? Der wäre doch der zentrale Ansprechpartner in Arbeitnehmerfragen.

Zangerl: Der ist im dritten Lehrjahr. Aber ich gehe davon aus, dass er es abschließt.

Nicht gerade ein Kompliment. Soll ihn VP-Chef und LH Günther Platter nach der Wahl wieder in die Regierung nehmen?

Zangerl: Das obliegt dem Parteichef.

Wie geht es der AAB-Chefin mit solchen Äußerungen gegenüber einem AAB- und Regierungskollegen?

Palfrader: Das sind Zangerls Aussagen. Im Unterschied zum AK-Präsidenten bin ich Teil der Regierung und trage die Beschlüsse mit. Dem AAB ist es gelungen, sehr viele Akzente für die Arbeitnehmer zu setzen — wie in der Arbeitnehmer- und Familienförderung oder der Kinderbetreuung.

Stimmt Zangerls regelmäßige Kritik nicht nachdenklich? Gleichzeitig werden Klubchef Jakob Wolf parteiintern große Chancen eingeräumt, Tratter nach den Landtagswahlen 2018 in der Regierung zu ersetzen.

Palfrader: Natürlich denkt man darüber nach, in welchen Bereichen wir noch mehr tun könnten. Aber: Eine Diskussion über Hannes Tratter ist völlig überflüssig. Nächstes Jahr haben wir eine Wahl zu schlagen. Der Landeshauptmann will mit dem jetzigen Team antreten. Bislang hat er sich dahingehend auch geäußert. Und dann werden wir sehen, wie die Wahl ausgeht.

Zangerl: Noch einmal zu Tratter: Das ist ein Problem zwischen dem Landesrat und der AK. Für Tratter ist die Arbeiterkammer das unbekannte Wesen. Als Landesbeamter hatte er mit uns wenig zu tun. Vielleicht gibt es deshalb Eingewöhnungsschwierigkeiten.

Palfrader: Das ist Zangerls Position, da haben wir unterschiedliche Auffassungen.

Ist die ÖVP für die Landtagswahl gut aufgestellt?

Zangerl: Platter schafft es, die ÖVP gut zusammenzuhalten. Das ist nicht immer leicht. Er steht außer Diskussion.

Und er kann sich nach der Wahl möglicherweise einen von drei potenziellen Koalitionspartnern aussuchen. Allerdings hat sich LR Palfrader bereits für eine Verlängerung von Schwarz-Grün ausgesprochen.

Zangerl: Ich bin für eine Dreierkoalition, das wäre mir schon jetzt lieber gewesen. Um die Probleme leichter zu bewältigen, benötigt es eine Regierung mit breiter Basis.

Platter schließt eine Koalition mit zwei Partnern aus. Wäre für Sie eine Dreierkoalition vorstellbar?

Palfrader: Ich habe über eine Dreierkoalition noch nicht nachgedacht.

Und wie halten Sie es mit der FPÖ als möglichem ­Koalitionspartner?

Zangerl: Mir wäre eine Koalition mit der SPÖ lieber. Sie hat gut gearbeitet und war mitverantwortlich dafür, dass in Tirol etwas weitergegangen ist.

Also Schwarz-Grün-Rot?

Zangerl: Zum Beispiel.

Palfrader: Zangerls Analyse über die SPÖ kann ich beipflichten, die Frage einer Dreier­koalition stellt sich für mich nicht.

Das Gespräch führten Anita Heubacher und Peter Nindler