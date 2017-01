Von Silvana Resch

Innsbruck – „Einen Club zu führen, ist immer eine Achterbahnfahrt“, sagte Justin Barwick, Mitbegründer und stiller Teilhaber des Innsbrucker Weekender Clubs beim Zehn-Jahr-Jubiläum der Veranstaltungsstätte. Ein Jahr später sitzt der gebürtige Brite mit einem schwarzen Shirt da, auf dem in Weiß der Schriftzug prangt: „All Clubs Have Been Closed Down“. Eine Zeile aus dem Song „Ghost Town“ der Band The Specials. Zum Abschied Galgenhumor – und eine Liebeserklärung an die Musik, die in allen Lebenslagen Trost oder zumindest Halt bietet. Die Leidenschaft für die Musik hat den Club allen Hindernissen und Schwierigkeiten zum Trotz am Leben gehalten. Und wohl auch privates Kapital. Wie viel Barwick in sein Herzens­projekt gesteckt hat, verrät er nicht, eine „ordentliche“ Summe sei es jedenfalls gewesen. Förderungen von der öffentlichen Hand hat die Kultur- und Veranstaltungsstätte in all den Jahren nicht erhalten. Lange Zeit wurde auch gar nicht darum angesucht, der Subventionsantrag, der vergangenes Jahr eingereicht wurde, sei von der Stadt „freundlich, aber bestimmt“ abgewiesen worden. Dem Land habe Weekender-Geschäftsführer Andy Franzelin erst erklären müssen, wer man denn eigentlich sei, und versichern: Ja, man habe bereits ein Konzert veranstaltet. Es sind mehr als 1600 in den vergangenen elf Jahren gewesen.

2006 hatten Barwick und Franzelin dort, wo einst das legendäre Utopia schließen musste, ihr Venue eröffnet. Zunächst mit dem Fokus Britpop hat der Club die Stadt Innsbruck auf der Landkarte des so genannten Alternative Mainstream fest verankert. Wichtige Aufbauarbeit wurde dabei geleistet: Die Salzburger Band Steaming Satellites etwa, deren Auftritte zuletzt ausverkauft waren, trat vor einigen Jahren noch vor 27 Zuschauern auf. Wanda und Bilderbuch lieferten hier ihre ersten, grandiosen Tirol-Shows, bald schon waren sie zu groß für den Weekender. „Das ist ja eigentlich das Schönste, was einem Veranstalter passieren kann“, schwärmt Barwick. 2000 Besucher waren vergangenes Jahr bei dem vom Weekender im Congress veranstalteten Wanda-Konzert mit dabei – dennoch ein Verlustgeschäft. Was nicht nur am unfreiwilligen Ortswechsel von der Music Hall in die Dogana liege. Das Thema Vergnügungssteuer – die in Innsbruck höher ist als in vielen anderen Städten – sei „ein Fass“, das Franzelin „gar nicht erst aufmachen will“.

Die Gründe für das Aus seien vielfältig: Immer strengere gesetzliche und behördliche Vorschriften hätten das Geschäftsmodell an seine Grenzen gebracht. Gestiegen seien auch die Produktionskosten, Bands benötigen mehr an Equipment und fordern höhere Gagen. Der Konzert- und Clubbetrieb sei personal- und materialintensiv, zudem habe sich das Ausgehverhalten in den letzten Jahren massiv geändert. Doch es sind nicht allein wirtschaftliche Probleme, die dem Club die „Grundlage“ entzogen hätten. „Sargnagel“ seien Lärmbeschwerden gewesen, erklärt Franzelin. Eine Anrainerin habe nach mehr als zehn Jahren dem Veranstaltungsort in der Tschamlerstraße plötzlich den Krieg erklärt. Kein Konzert in den vergangenen drei Monaten, bei dem nicht Polizei oder MÜG vorbeigeschickt wurden. Die Behörden reagierten Anfang des Jahres mit neuen, strengeren Auflagen, die einen Konzertbetrieb unmöglich machen würden: „Eine Band kann nicht leiser spielen.“ Am Aus gebe es nichts mehr zu rütteln.

Dass der Kulturbetrieb, der mit so viel Herzblut und Professionalität geführt wurde, in viereinhalb Monaten Geschichte sein soll, sorgte am Freitag auch auf Facebook für Fassungslosigkeit. Der Musiker Hubert Mauracher schrieb etwa in einem der mehr als 200 Kommentare: „Ihr wart eine Bereicherung für Innsbruck, Österreich und jeden, der bei euch auf der Bühne stehen durfte.“

Im Mai wird sich eine große Lücke im Innsbrucker Nachtleben auftun. Was danach kommt – auch für sie persönlich –, wissen Barwick und Franzelin noch nicht. Diese Achterbahnfahrt ist jedenfalls zu Ende. Der Mietvertrag, für dessen Verlängerung vor gar nicht allzu langer Zeit gekämpft wurde, läuft bis 2021, „wir sind offen für Gespräche mit Interessierten“, sagt Barwick. Schwindelfrei sollte man jedenfalls sein.