Von Peter Nindler

Innsbruck – Mit der Übernahme des Vorsitzes in der Landeshauptmannkonferenz durch Tirol leitet Agrarreferent LHStv. Josef Geisler (VP) gleichermaßen die Agrarreferententagungen im ersten Halbjahr 2017. Die unter Druck geratenen Erzeugerpreise, die Milchwirtschaft oder neue Vermarktungsstrategien sind aktuelle Herausforderungen. Geisler, der 2013 Landwirtschaftsminister hätte werden können, will in den nächsten sechs Monaten nicht nur verwalten, „sondern Impulse setzen“. Österreichweit und in Tirol.

Vor allem um die Milchwirtschaft zu stärken, fordert der Tiroler ÖVP-Bauernbundobmann endlich eine Zusammenarbeit der führenden Verarbeitungsbetriebe. „In welcher Form auch immer. Vielleicht gelingt das über eine gemeinsame Vermarktungs- oder Dachgesellschaft“, spricht sich Geisler für eine Stärkung des Exports aus. Vor allem für den Außenhandel von Milchprodukten müssten die Kräfte und das Angebot gebündelt werden. Aber was tun, wenn sich die Großen wie die Niederösterreichische Molkerei (NÖM) oder die Berglandmilch, zu der die Tirol Milch gehört, dagegen sträuben? „Die Befindlichkeiten interessieren niemanden, es geht um Marktchancen und dass die Bauern für ihre qualitativ hochwertigen Produkte wie die Milch einen Mehrwert erhalten.“

Für eine österreichische Milchlösung, von der auch Tirol massiv profitieren würde, müssten endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden, will Geisler als Vorsitzender der Agrarreferentenkonferenz Druck machen. „In der Milchwirtschaft benötigt es Profis und Flexibilität. Nur wenn uns die Kooperation gelingt, werden wir international erfolgreich sein.“

Und auf was muss sich die Tiroler Landwirtschaft einstellen? Auf Basis der Förderungen sieht sie Geisler gut aufgestellt, „allein für das Umweltprogramm oder Abgeltungen für die Berglandwirtschaft erhalten wir 98 Millionen Euro“. Doch der Bauernbundobmann möchte die Diskussion von Subventionen und Ausgleichszahlungen wegbringen. „Vielleicht haben wir zu viel darüber geredet, wichtig sind Qualitätsprogramme. Die Bauern brauchen Hilfestellung in der Vermarktung und im Verkauf ihrer Produkte.“ Nach dem EU-Beitritt 1995 ist laut Geisler die Zahl der Direktvermarkter massiv angestiegen, heute seien allerdings nur wenige Profis übrig geblieben. „Die Herausforderungen und Voraussetzungen sind enorm, das können die Bauern kaum leisten.“

Gezielt will das Land jetzt regionale Verarbeitungs- und Vermarktungsketten fördern. „Die Bauern liefern das Produkt, bei der Verarbeitung für die Direktvermarktung können sie dann auf eine entsprechende Logistik zurückgreifen.“ Fleisch soll verarbeitet und nach den Bedürfnissen der Kunden abgepackt werden. Mit diesen Logistikzentren könnten die regionalen Märkte (Gastronomie und Tourismus) beackert und letztlich mehr Wertschöpfung erzielt werden.

Mit der Qualität setzen Tirols Bauern für Geisler das größte Ausrufezeichen. „So nehmen 90 Prozent der Betriebe am Umweltprogramm teil, die heimischen Produkte werden naturnah produziert.“ Agrarpolitisch sieht Geisler die neue Stichtagsregelung bei den Agrargemeinschaften auf einem guten Weg, wie auch die Umstellung der Pauschalfinanzierung von Dienstposten bei der Landwirtschaftskammer auf eine aufgabenorientierte.