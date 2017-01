Von Marco Witting

Cahul – Man denke hier nicht an morgen. Man lebe im Heute. Doch das, was Concordia-Mitarbeiterin Ludmila Jardan damit ausdrücken will, hat nichts mit einem Kalenderspruch oder Sozialromantik zu tun. In der Republik Moldau ist diese Aussage bittere, beinharte Realität. Tagtäglich. Im Hier und Jetzt leben heißt nämlich: genug zu essen zu haben. Vielleicht auch eine warme Stube. Und an morgen denken nur wenige – und wenn, dann ist da oft der Wunsch darin verpackt, das Land zu verlassen. Die Republik Moldau ist ein Land der fehlenden Perspektive. Doch genau in diesem Land haben die TT-Leser (die Aktion startet vor mehreren Monaten) mit ihren Spenden einen kleinen Ort der Hoffnung geschaffen. Ein Zuhause für sieben Kinder. Ein Haus der Güte. Ein Lokalaugenschein.

Drei Stunden dauert bei Schneefall die Fahrt von der Hauptstadt Chisinau zum TT-Haus nach Cahul. Die Stadt im Südwesten des Landes wirkt unscheinbar, ein wenig trist. Auf einem kleinen Hügel, ganz am Ende der schneebedeckten Straße liegt das Haus, das durch die Spenden der TT-Leserschaft und in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Concordia angeschafft werden konnte. Casa Bunatatii, übersetzt Haus der Güte, steht vorne auf einem kleinen Schild. Pflegemutter Diamanta wird später erklären, dass sie gar nicht wisse, wie der Name zustande gekommen sei, dass sie ihn aber „sehr mag“.

Doch da haben die Kinder des Hauses, sieben an der Zahl, längst das Kommando übernommen. Zuerst, als sie dick eingemummelt vor dem Haus für ein Foto posieren, noch schüchtern. Als sie dann am Küchentisch bei Kakao und Keksen dann buchstäblich auftauen, gibt’s aber kein Halten mehr. Es wird gespielt. Gelacht. Und gibt keine Berührungsängste, was auch die erfahrenen Helfer von Concordia überrascht. Schließlich haben die Kinder eine schwere Zeit hinter sich.

„Wir haben hier die Möglichkeit, fünf Geschwister unterzubringen, die sonst nicht zusammenbleiben hätten dürfen“, erklärt Otilia Sirbu, Chefin von Concordia in der Republik Moldau. Über den Vater der fünf Kinder weiß man wenig. Die Mutter trank, gab den Kindern nicht genug zu essen. Man entzog der Frau die Kinder, brachte sie in die Obhut von Concordia – wo jetzt Diamanta und Ion, ein älteres Ehepaar, das seit Jahren Pflegekinder bei sich hat, auf die Kinder schauen. Seit dem 24. Dezember ist das Haus bezogen. An den örtlichen Standards gemessen ist es ein wundervolles Zuhause. Das spürt man auch. Die Kinder haben extra aufgeräumt und nennen das Haus schon Casa Mama. Es gibt ein Vierbettzimmer und mehrere Zweibettzimme­r, eine Küche, eine große Couch samt Fernseher im Vorraum. Draußen noch ein wenig Grund, damit im Sommer dann auch viel Platz zum Spielen ist. Die Pflegeeltern nennen die Kinder bereits Oma und Opa. Man spürt, die Kinder (vom Baby bis zum 13-Jährigen) fühlen sich wohl.

Für die fünf Geschwister war das Haus, die Hilfe aus Tirol, ein absoluter Glücksfall. Ganz besonders lebhaft ist dabei Catalin. Der Neunjährige ist ganz vernarrt in die Spiegelreflexkamera und möchte am liebsten die gesamte Familie knipsen. Bei all dieser Lebensfreude bemerkt man kaum: Catalin hat Hörprobleme und kann nur dank eines von Concordia organisierten Implantats etwas hören. Auf Schulbildung wird im Haus jetzt großer Wert gelegt. Und im Frühjahr, wenn der Schnee dann weg ist, dann will man ein Gartenhaus errichten und Gemüse anbauen. Spenden dafür sind übrigens noch willkommen (CONCORDIA Sozialprojekte; IBAN: AT12 3200 0012 0703 4499, Raiffeisen Landesbank NÖ). „Gott segne Euch“, sagt Mama Diamanta zum Abschied stellvertretend. Ein Dank an alle Spender in Tirol – den drücken die Kinder auf ihre Weise aus. Sie winken zum Abschied, drücken sich die Nasen an den Fenstern platt und lachen herzlich.