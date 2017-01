Von Deborah Darnhofer

Innsbruck, Götzens – Das Image der Metzger war einmal ein blutiges. Die Mehrheit hat dabei ans Schlachten gedacht, die blutverschmierte weiße Schürze stand sinnbildlich dafür. Das berichten Metzger Dietmar Wilhelm aus Prutz, Franz Wäger jun. aus Ebbs und Innungsmeister Peter-Paul Schweighofer aus Götzens unisono. Die Zeiten haben sich geändert. Die Metzger sehen sich nun vor allem als „Fleischveredler“ und „Genussmanager“. Mit dem einstigen blutigen Image wollen sie nicht mehr assoziiert werden. Eines ist aber auch klar: Der Metzger verschwindet generell von der Bildfläche. Die Zahl der aktiven Mitglieder der Metzger-Innung ist von 2005 auf 2015 von 152 auf 131 gesunken. Im Fünf-Jahres-Rhythmus hängten zehn Metzger ihre Schürzen an den Nagel. In Innsbruck gibt es derzeit zehn Innungsmitglieder. In der zweitgrößten Stadt Tirols, Kufstein, findet sich laut Schweighofer kein eigener Metzger mehr. Nur noch Filialen oder Supermärkte bieten Fleisch an. Dasselbe sei in Schwaz und der ehemaligen Metzgerhochburg Hall der Fall.

„Wir Metzger werden nicht mehr, wir werden weniger. Das ist ein Generationsproblem. Die Metzgereien werden teilweise von den Jungen nicht mehr übernommen, weil sie auch den Arbeitsaufwand scheuen, der dahintersteckt“, sagt Schweighofer. Der 50-Jährige führt den Betrieb in Götzens in dritter Generation und berichtet von einer 80- bis 90-Stunden-Arbeitswoche und nur einer Woche Urlaub im Jahr. Das würden sich viele Junge nicht mehr antun.

In der Landesberufsschule im Innsbrucker Stadtteil St. Nikolaus gebe es aktuell 36 Lehrlinge in allen drei Lehrgängen. „Im ersten Lehrjahr haben wir derzeit zehn Lehrlinge. Früher, als ich noch gelernt habe, vor dreißig Jahren, hatten wir die dreifache Zahl“, meint der Innungsmeister. Das Problem trete österreichweit auf.

Auch der Oberländer Metzger Dietmar Wilhelm weiß, wie schwierig es ist, Lehrlinge zu finden. Den Beruf möchte nicht jeder ausführen, meint er. Es sei heutzutage eine Glückssache, einen Lehrling zu finden, stimmt Franz Wäger jun. zu. Er hat die Metzgereien in Kössen und Ebbs von seinem Vater übernommen.

Doch viele Metzger würden keine Nachfolger, ob eigene Kinder oder fähige Angestellte, mehr finden. „Betriebe wie Hans Stadl oder Zach in Innsbruck waren Aushängeschilder und hatten ihre Kundschaft, jedoch keine Nachfolger. Das schmerzt natürlich. Wegen zu wenig Kunden mussten sie nicht schließen“, betont der Innungsmeister.

Junge Menschen werden aber nicht nur als schwarze Schafe abgetan. Sie sind auch zahlende Kundschaft. Gerade die junge Bevölkerung kaufe vermehrt beim Metzger ein, meinen die Unternehmer. „Die junge Generation geht lieber zu uns, weil sie dort das kaufen können, was sie brauchen, und nicht eine Großpackung“, erzählt Wilhelm, dessen Metzgerei seit 1920 existiert. Kritisch und aufgeschlossen seien die Jungen, ergänzt Schweighofer. Sie würden sich im Internet oder in Fernseh-Kochsendungen informieren. Und wenn die Qualität passe, würden sie dafür auch einen angemessenen Preis zahlen. „Wir müssen auf unsere Qualität achten, einfach und gut produzieren“, fordert Wäger.

Der Wert des Fleisches habe durch Supermarkt-Kampfpreise gelitten. Schweighofer will eine Besserung beobachten. Noch sprechen die Zahlen aber eine andere Sprache. „140 Euro pro Monat gibt ein durchschnittlicher 2,2-Personen-Haushalt in Österreich für frische Lebensmittel (Fleisch, Wurst, Obst, Gemüse und Milchprodukte) aus. Da ist die Decke für uns Metzger dünn.“ Der Fleischkonsum liege im Land seit Jahren nahezu gleichbleibend bei 65 Kilogramm pro Kopf und Jahr.

Zukunftssorgen plagen die drei Metzger dennoch nicht. Sie sind mit dem Geschäft zufrieden. Wer Qualität aus der Region, Handwerk mit eigenen Würzungen und gute Beratung anbiete, dem seien die Kunden sicher. Damit sich das Metzger-Image weiter zum Positiven wandelt, bastelt die Innung an einem neuen Berufsbild. Im Mai wird es im Fleischhof Oberland in Imst einen Lehrlingswettbewerb mit Europas Metzger-Nachwuchs geben. Dass ihr Handwerk ausstirbt, glaubt keiner. Ihre Zukunft hängt am Fleischerhaken.