Garmisch-Partenkirchen - Begleitet von vielen Stürzen seiner Konkurrenten fuhr US-Skirennfahrer Travis Ganong auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen seinen zweiten Weltcup-Sieg ein. Bei der Ersatz-Abfahrt für das in Wengen gestrichene Rennen war er am Freitag 0,38 Sekunden schneller als Kjetil Jansrud aus Norwegen. Dritter wurde Peter Fill aus Südtirol (+0,52 Sekunden).



Hannes Reichelt (0,59) verpasste das Podest um sieben Hundertstel und wurde als bester Österreicher Vierter. Der Tiroler Romed Baumann brachte sich mit Platz sieben im Rennen um die WM-Tickets ins Gespräch.



Wegen einiger Stürze wurde das Rennen mehrfach unterbrochen. Am schlimmsten schien es den Franzosen Valentin Giraud Moine erwischt zu haben. Er wurde mit dem Verdacht auf einen Unterschenkelbruch von der Strecke transportiert. Auch Ganongs Teamkollege Steven Nyman wurde nach seinem Unfall weggeflogen. (APA, dpa)