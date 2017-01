Oyem – Ghana steht zum sechsten Mal in Serie im Halbfinale des Fußball-Afrika-Cups. Die „Black Stars“ setzten sich am Sonntag im Viertelfinale des Kontinentalturniers in Gabun dank der beiden in England engagierten Ayew-Brüder mit 2:1 (0:0) gegen die Demokratische Republik Kongo durch. Offensivspieler Samuel Tetteh vom Zweitligisten FC Liefering saß bei Ghana auf der Ersatzbank.

Jordan Ayew von Aston Villa hatte Ghana in Oyem in Führung gebracht (63.). Nach dem Ausgleich durch einen Distanzschuss von Paul-Jose Mpoku sorgte Bruder Andre Ayew von West Ham United per Elfmeter für die Entscheidung (78.). Im Halbfinale trifft der vierfache Afrika-Cup-Sieger und Finalist von 2015 am Donnerstag auf Kamerun. Um das zweite Finalticket spielen am Tag davor Burkina Faso und der Sieger des Duells Ägypten gegen Marokko. (APA, Reuters, AFP)