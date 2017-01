Von Marco Witting

und Reinhard Fellner

Söll – Fassungslosigkeit. Tiefe Trauer. Und immer wieder die Fragen nach dem „Wa­rum?“ und „Wie konnte das passieren?“ Nach dem Tod eines sechsjährigen Mädchens aus Deutschland auf der Piste Stöckl Nr. 44 in Söll am Sonntagnachmittag begann gestern die Aufarbeitung der Tragödie. Die seelische – das Kriseninterventionsteam war im Einsatz. Und auch der Unfallhergang wurde untersucht. Dafür nahm auch ein Sachverständiger aus dem Bereich der Alpinfachkunde zur Pistensicherheit Ermittlungen auf. Laut Staatsanwalt Hansjörg Mayr werden diese wegen fahrlässiger Tötung gegen unbekannte Täter geführt.

Wie berichtet, war das Mädchen als Mitglied einer fünfköpfigen Schülergruppe in Begleitung eines staatlichen Skilehrers und zweier Begleitpersonen am Sonntagnachmittag durch eine Umzäunung gefahren und seitlich mit dem Kopf gegen den Standfuß des an einer Schneekanone befindlichen Hydranten gestürzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, trug das Mädchen einen Helm. Auch sonst sei die Ausrüstung ordnungsgemäß gewesen. Eine Obduktion ergab einen Schädelbruch und hohen Blutverlust. Der Sachverständige soll klären, ob alle Sicherungsmaßnahmen ordnungsgemäß angebracht wurden.

Walter Eisenmann, Geschäftsführer der Bergbahnen, war gestern noch immer tief schockiert von dem Unglück. Die erste Überprüfung des Unfallortes hätte aber gezeigt, dass „alles ordentlich“ abgesichert wurde. Die genaue Bewertung obliege aber natürlich den Behörden. „Wir können nichts anderes tun, als den Eltern unser tiefstes Beileid auszusprechen“, erklärte der Geschäftsführer, der sich um eine Kontaktaufnahme mit den schwer geschockten Eltern bemühen wollte.

Es seien bei dem Unglück Dinge zusammengekommen, die eigentlich „gar nicht gehen“ können, so Eisenmann.

„Der Unfall ist auf einer blauen Piste passiert. Das Mädchen dürfte die Kontrolle verloren haben und hat dann wohl noch einen kleinen Bogen gemacht und ist seitlich mit dem Kopf gegen das Eisen geprallt“, schildert der Geschäftsführer. Die seelische Belastung für alle Beteiligten sei enorm gewesen.

In den vergangenen Tagen hat es in Tirol mehrere schwere Skiunfälle mit Kindern gegeben. Insgesamt gab es laut Kuratorium für alpine Sicherheit heuer 82 verletzte Kinder (statistisch gerechnet im Alter zwischen null und 10 Jahren). Häufigste Unfallursache bei Skiunfällen mit Kindern sind übrigens Kollisionen. Danach kommen Stürze. Der Aufprall gegen ein Hindernis liegt bisher heuer auf Platz drei. Dagmar Walter, Geschäftsführerin des Kuratoriums, kennt die Umstände rund um den Unfall in Söll nicht. Generell könne man aber sagen: „Nach dem Stand der Technik werden Schneekanonen generell ausreichend abgesichert.“

Kurt Hoch, Ex-FIS-Renndirektor und bekannter Skisport-Sachverständiger: „Ohne auf diesen Fall einzugehen, ist der Pistenerhalter für den Schutz bei solchen Gerätschaften verantwortlich. Die Schutzmaßnahmen sind jedoch nur auf einen relativ langsamen Aufprall ausgelegt. Und so garantieren alle üblichen Sicherheitsmaßnahmen nicht auch Verletzungsfreiheit.“ Laut Hoch werden dazu in Skigebieten meist handelsübliche Matten und Netze zur Absicherung verwendet. Trotzdem könne es im Skisport zu Verletzungen durch höhere Geschwindigkeiten oder einfaches Durchrutschen kommen. Netze würden im Normalfall gut zwei Meter vor dem Hindernis errichtet. Hoch: „Natürlich unterscheidet man bei Absicherungen, ob es sich um eine Rennstrecke oder Publikumsskilauf handelt. Sonst müsste man ja auf jeder Piste ein Hochsicherheitsnetz zum Wald hin errichten!“ Verliert ein Kind die Kontrolle über seine Ski, wird es laut Hoch auch für die Skilehrer eng: „Beschleunigt das Kind in kurzer Distanz sehr schnell, hat man schon nach wenigen Sekunden kaum mehr eine Chance, es einzuholen. Da ist es bei völlig überraschenden Aktionen kaum mehr möglich, helfend einzugreifen, wenn das Kind nicht stürzt.“