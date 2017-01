Kufstein – Nach dem Bekanntwerden eines Falls von offener Tuberkulose an einem Gymnasium in der Tiroler Bezirkshauptstadt Kufstein haben die bisher ausgewerteten Ergebnisse der untersuchten Personen keinen Hinweis auf eine latente TBC-Infektion ergeben. Dies teilte das Land am Montag in einer Aussendung mit. Der 17-jährige erkrankte Asylwerber befinde sich nach wie vor im Krankenhaus in Natters.

Bei den bisher 62 ausgewerteten Ergebnissen bestehe kein Hinweis, dass sich das Immunsystem mit aufgenommenen TBC-Bakterien auseinandersetzen musste, hieß es. Auch jene sieben Personen, die besonders nahen Kontakt zum erkrankten Schüler hatten - nämlich die zwei Geschwister, zwei junge Heimbewohner, zwei freiwillige Heimhelfer und ein Krankenhausmitpatient, der drei Tage mit dem betroffenen Schüler im selben Zimmer verbracht hatte - würden ein absolut unauffälliges Lungenröntgen aufweisen.

Insgesamt wurden von 69 „Nahkontaktpersonen“ Blutproben genommen und Röntgenbilder angefertigt. Die sieben bisher fehlenden Untersuchungsergebnisse sollen „so bald wie möglich einer Kontrolle zugeführt werden“, teilte das Land auf APA-Anfrage mit.

Der 17-jährige Asylwerber aus Afghanistan, der mit seiner Familie in einem Quartier in Kirchbichl wohnt, war bereits im Vorjahr ärztlich und radiologisch untersucht worden. Zu diesem Zeitpunkt sei er noch nicht krank gewesen, hatte es geheißen. Die Tuberkulose-Erkrankung müsse demnach in den letzten drei Monaten erfolgt sein. (APA)