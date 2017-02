Von Marco Witting

Innsbruck – Es ist eine bitter Pille, die die heimischen Sozialversicherungsträger da schlucken müssen. Jahr für Jahr steigen die Kosten für die so genannten Heilmittel – also Pülverchen, Tabletten, Zäpfchen und Co. Allein bei der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) wurden im vergangenen Jahr dafür 211 Millionen Euro fällig. Eine Steigerung um 2,8 Prozent bzw. fünf Millionen Euro. Arno Melitopulos, Direktor der TGKK, findet trotzdem nicht, dass zu viele Medikamente verschrieben werden.

„Tirol liegt bei der Menge an Verordnungen im österreichischen Durchschnitt. So wie auch beim Pro-Kopf-Verbrauch. Daher kann man nicht davon sprechen, dass in relevantem Maß zu viel verordnet wird.“ Ein Blick aufs Detail der Statistik zeigt, dass bei der TGKK 3,4 Millionen Rezepte verschrieben wurden. Die durchschnittlichen Kosten pro Verordnung liegen bei 26,35 Euro. Und jeder Patient kostet pro Jahr rund 260 Euro. Das liegt unter dem Bundesschnitt von 286,02 Euro. Trotzdem ist klar: In den vergangenen Jahren sind die Kosten für Heilmittel bei der Gebietskrankenkasse explodiert. 2013 gab die TGKK noch 175 Millionen Euro dafür aus, mittlerweile sind es 211 Millionen. Und der Trend dürfte so weitergehen. Melitopulos: „Wir können das langfristig nicht abschätzen, gehen aber auch für 2017 von einem Wachstum in Höhe von rund 4,5 Prozent aus.“ Der Grund ist für den Direktor klar ausgemacht: „Es zeichnen sich in der Onkologie und bei seltenen Erkrankungen weitere Innovationen ab, deren finanzielle Auswirkungen wir eben nicht verlässlich abschätzen können.“

Speziell in der Onkologie und der Kardiologie fallen die höchsten Kosten an. Zum Vergleich: Eine Packung Medikamente für Krebspatienten kostet bis zu 8000 Euro. Noch einmal doppelt so teuer sind Hepatitis-C-Präparate. Die Heilbarkeit der Krankheit durch Medikamente hat österreichweit sehr stark zur Kostensteigerung beigetragen. Demgegenüber steht für die Patienten eine wirksame Behandlung.

Die Liste der größten Posten für Medikamente führt unterdessen ein Rheuma-Medikament an, gefolgt von Hepatitis-C-Produkten bzw. Tabletten zur Blutverdünnung. Die Kostenexplosion bei hochpreisigen Heilmitteln über 1200 Euro je Verordnung beträgt seit dem Jahr 2013 über 39 Prozent. Wo kann man also Kosten sparen? TGKK­ Obmann Werner Salzburger ortet durchaus ein steigendes Kostenbewusstsein bei Verschreibung und auch Einnahme. Und Melitopulos verweist zudem auf zahlreiche Maßnahmen: „Es gibt laufend Preisverhandlungen mit der Pharmaindustrie, verbesserte Generikaregeln und einen EU-Durchschnittspreis als Maximalpreis für Innovationen.“

Steigenden Ausgaben stehen in Tirol derzeit auch steigende Einnahmen gegenüber: 2016 stiegen die Erträge um 3,6 Prozent. Das federt die hohen Kosten etwas ab. Einer erhöhten Rezeptgebühr erteilt Melitopulos unterdessen eine Absage: „Die Rezeptgebühr ist gut eingeführt, akzeptiert und wird jährlich valorisiert. Gleichzeitig besteht ein umfassendes und sozial gestaffeltes „Befreiungsregelwerk“ für sozial schwache Bevölkerungsgruppen und jene Menschen, die außerordentlich viele Medikamente brauchen.“ Und was nehmen die Tiroler – erfasst hier natürlich nur jene, die bei der TGKK versichert sind – am häufigsten ein? Patoloc (Magenprobleme), Daflon (Gefäßerkrankungen) und Mexalen (Schmerztabletten).