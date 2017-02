Innsbruck – Er war einer der populärsten Habsburger, seine Handschrift ist in Innsbruck zu sehen, das Goldene Dachl symbolisiert seinen Bezug zu Innsbruck. Im Übergang zur Neuzeit wurde Kaiser Maximilian (1459 bis 1519) als letzter Ritter bezeichnet. Mit dem Landlibell 1511 schuf er die Tiroler Verteidigungsordnung als Teil der Landesverfassung. Es sah die Verpflichtung aller Stände vor, nur zur Verteidigung des Landes innerhalb der Landesgrenzen Kriegsdienst zu leisten. Das Landlibell wird auch als Geburtsurkunde des Tiroler Schützenwesens bezeichnet. Gestorben ist Maximilian übrigens in Wels, begraben wurde er in Wiener Neustadt.

Vor wenigen Tagen sickerten erstmals Details und veranschlagte Kosten für das von Land Tirol und Stadt Innsbruck initiierte Gedenkjahr durch. Neben zwei Ausstellungsprojekten wie einem virtuellen Museum inklusive Goldenes Dachl (500.000 Euro) und einer Ausstellung in der Hofburg (240.000 Euro) sticht das Projekt einer Volksoper hervor. Rund 980.000 Euro sollen für Programmierung, Koordination und Produktion aufgewendet werden. Mit einer multimedialen Licht- und Musikshow will der Tourismusverband Innsbruck ein Ausrufezeichen setzen (250.000 Euro).

Den roten Faden dürften Land Tirol, Stadt Innsbruck und Tourismusverband aber noch nicht gefunden haben, vielfach werden bestehende Veranstaltungen wie die Tiroler Festspiele in Erl oder Festwochen der Alten Musik in das Gedenkjahr integriert. Für den Bereich Kultur werden rund 1,4 Mio. Euro budgetiert.

Apropos Veranstaltungen: Für den politisch-repräsentativen Bereich soll Kaiser Maximilian ebenfalls so etwas wie der Aufhänger im Jahr 2019 sein. Geplant ist etwa die Neuausrichtung des Kaiser-Maximilian-Preises für außerordentliche Leistungen in der europäischen Regional- und Kommunalpolitik (100.000 Euro). Das Land Tirol übernimmt in diesem Jahr wieder den Vorsitz/Präsidentschaft in der Europaregion Tirol (250.000). Die Ausgaben für Kommunikationsmaßnahmen werden mit 720.000 Euro beziffert.

Insgesamt 5,1 Millionen Euro beträgt das vorläufige Veranstaltungsbudget für das Maximilian-Gedenkjahr. 2,7 Mio. Euro bringt das Land auf, 1,6 Mio. Euro die Stadt Innsbruck, 709.000 Euro der Tourismusverband Innsbruck bzw. Tourismusorganisationen und 100.000 Euro die Europaregion Tirol, Südtirol und das Trentino.

Diskussionen gibt es bereits hinter den Kulissen, dass bisher eine inhaltliche bzw. konzeptionelle Ausrichtung für das Maximilian-Jahr fehle. Man sei außerdem schon sehr spät dran, knapp zwei Jahre vor Beginn wurde noch nicht einmal eine gemeinsame Dachmarke kreiert. (pn)