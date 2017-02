Von Daniel Jahn/AFP

Washington - Zwei Wochen nach seinem Amtsantritt ist Donald Trump erstmals an die Grenzen seiner Macht gestoßen. Die neue Erfahrung versetzte ihn in Rage. Die Entscheidung eines US-Bundesrichters, seine Einreiseverbote vorläufig aufzuheben, sei „lächerlich“ und werde gekippt werden, wütete der US-Präsident. Und er verhöhnte Richter James Robart auch persönlich - indem er ihn als „sogenannten“ Richter bezeichnete.

Bei aller Wut beugte sich Trump aber vorerst dem Richterspruch, der seinen eine Woche zuvor verhängten Einreisebann gegen Bürger muslimischer Staaten sowie gegen alle Flüchtlinge vorläufig landesweit kassierte. Zwar legte das Justizministerium am Samstag Einspruch gegen die richterliche Verfügung ein, ein Berufungsgericht lehnte aber in der Nacht auf Sonntag die Wiedereinsetzung des Einreiseverbots ab. Die Regierungsbehörden waren bereits am Samstag vorerst zur früheren Einreisepraxis zurückgekehrt.

Schwerer Schlag gegen das Dekret

Nach mehreren Gerichtsentscheidungen gegen das Einreiseverbot war Robarts Beschluss der bisher schwerste Schlag gegen das Dekret. Der Generalstaatsanwalt des US-Staates Washington, Bob Ferguson, der die einstweilige Verfügung erwirkt hatte, hatte die Klage damit begründet, dass Trumps Dekret gegen in der US-Verfassung verankerte Grundrechte von Einwanderern verstoße. „Niemand steht über dem Gesetz - nicht einmal der Präsident“, erklärte er.

Trump bekam nun erstmals das System der „checks and balances“ konkret zu spüren - die wechselseitige Kontrolle der Verfassungsorgane. Die Erfahrung brachte ihn derart aus der Fassung, dass er von seinem Luxusressort in Florida aus eine ganze Salve von Twitter-Attacken gegen den Richter abfeuerte.

Robart beraube „unser Land der Strafverfolgung“, wetterte der Präsident. „Wohin kommt unser Land, wenn ein Richter einen Einreisebann zum Heimatschutz stoppen und dann jeder, sogar solche mit bösen Absichten, in die Vereinigten Staaten kommen kann?“

Dekret dilettantisch vorbereitet

Trumps Debakel mit dem Dekret hatte allerdings schon vor dem Richterspruch begonnen. Der Erlass war offenbar dilettantisch vorbereitet, in vielen Detailpunkten unpräzise und innerhalb der Regierung unzureichend abgestimmt. Verwirrung in den US-Behörden und Chaos an den Flughäfen war die Folge - begleitet von wütenden Demonstrationen, Protesten ausländischer Partner und dem Rücktritt der kommissarischen US-Justizministerin.

Neben der rechtlichen Unsicherheit herrschen nun auch Zweifel an der Haltung des Präsidenten zur Gewaltenteilung. Seine Polemik gegen Robart schürt die Sorge, dass er sich früher oder später doch über die „checks and balances“ hinwegsetzen könnte. Dann würde er das Land in eine Verfassungskrise stürzen.

Während die Demokraten im Kongress Trumps Äußerungen vom Samstag umgehend verurteilten, sprangen auch die Republikaner ihm nicht bei. „Dieser ‚sogenannte‘ Richter wurde von einem ‚sogenannten‘ Präsidenten nominiert und vom ‚sogenannten‘ Senat bestätigt“, twitterte der demokratische Abgeordnete Adam Schiff.

Die „verächtlichen“ Äußerungen des Präsidenten über Robart zeigten einen „Mangel an Respekt für die unabhängige Gerichtsbarkeit, der für die Zukunft des Landes nichts Gutes verheißt, solange Trump der Präsident ist“, sagte Harvard-Rechtsprofessor Laurence Tribe. Er wisse von keinem Fall „in mindestens den vergangenen eineinhalb Jahrhunderten“, in dem ein US-Präsident jemals einen Richter persönlich kritisiert habe.

Experten halten Einreiseverbot für wirkungslos

Experten aus Geheimdiensten und der Terrorabwehr sowie Diplomaten halten das Einreiseverbot überdies bestenfalls für wirkungslos, schlimmstenfalls aber könne damit Hass auf die USA im Nahen Osten geschürt werden.

Nicht nur hat Trump mit seinem Dekret interne politische Machtkämpfe provoziert, auch seine Umfragewerte sind auf den niedrigsten Wert gesunken, den ein neuer Präsident jemals erreicht hat. Trump habe „den Hass hervorgebracht, der so lange unter der Oberfläche war“, sagte der pakistanischstämmige Berater des US-Verteidigungsministeriums, Abu Bakkar. Ein Demonstrant in Florida brachte es am Wochenende auf den Punkt: „Über so viele Jahre haben so viele Menschen in diesem Land für die Freiheit gekämpft, und jetzt wird uns diese genommen.“ (APA/AFP)