Innsbruck - Es wird nass, aber nicht mehr so kalt wie in den letzten Wochen. Ein Italien-Tief bringt heute Wolken, Schneeregen und auch leichte Schneefälle nach Tirol. Die Temperaturen pendeln um den Gefrierpunkt, die Werte liegen zwischen minus und plus vier Grad. Am Dienstag ändert sich zunächst nur wenig, mit Schneefällen ist bis in den Nachmittag zu rechnen.

Bewölkt bleibt es auch am Mittwoch, zu erwarten sind auch leichter Regen und Schnee ab etwa 700 Meter Seehöhe. Außerdem soll es wieder richtig kalt werden, allerdings nur in Ostösterreich. Dort drohen Tiefsttemperaturen von bis zu 17 Grad unter dem Gefrierpunkt. In Tirol werden die Nacht-Temperaturen nur auf etwa zwei Grad unter null sinken. Auch tagsüber wird's im Westen mit bis zu sechs Grad plus deutlich angenehmer als in Ostösterreich (minus acht Grad) sein.

Am Donnerstag sollte in Tirol wieder die Sonne vom Himmel lachen, das Thermometer wird drei bis vier Grad (plus) als Höchsttemperatur anzeigen. In der Tonart geht es auch am Freitag weiter: Sonnenschein und Wolken sowie gemäßigte Plus-Grade. Mit richtig schönem Skiwetter ist in Westösterreich dann pünktlich zum Wochenende zu rechnen: Die Meteorologen rechnen mit Temperaturen bis zu sechs Grad über null. (TT)