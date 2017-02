Von Renate Perktold

Imst – Als die Tiroler Tageszeitung Michael Schöpf erreicht, ist er gerade mit seinem Freund im Ärztehaus Telfs. „Er hat offenbar beim Husten Blut gespuckt und der Arzt hat ihn hierher überwiesen, damit er ein CT machen lässt“, schildert der Umhausener. Die Verletzungen sind Nachwehen einer regelrechten Amokfahrt, in die sein 35-jähriger Kollege und dessen 26-jährige Bekannte unschuldig hineingezogen worden sind. Michael Schöpf, mit dessen Auto das ganze passierte, zeigt sich zwei Tage nach dem Zwischenfall wieder gefasst: „Das Wichtigste ist erstmal, dass meinen Kollegen nichts Gröberes passiert ist. Alles andere werden wir hoffentlich irgendwie regeln.“

Es ist Samstagfrüh, kurz vor 3 Uhr. Michael Schöpf will seine Freunde heimbringen, beide haben bereits auf der Rückbank Platz genommen. Vor einem Lokal in Sölden halten sie noch einmal kurz, weil der Umhausener einer Bekannten noch eine Handtasche bringen will. „Ich war maximal eine bis eineinhalb Minuten weg. Als ich raus kam, saß jemand auf dem Fahrersitz und fuhr wie ein Hohler davon“, schildert der Tiroler. „Ich dachte nur: Was läuft denn da für ein Film ab?“

Schweizer drohte Insassen mit Umbringen

Der Lenker ist ein 23-jähriger Schweizer, der sich einfach hinter das Steuer des Autos gesetzt hat. „Er hat den Insassen gedroht, sie umzubringen, wenn sie nicht sofort aussteigen. Aber dazu hat er ihnen erst gar keine Zeit gelassen sondern ist einfach losgefahren“, erklärt der Imster Bezirkspolizeikommandant Hubert Juen. Mit hoher Geschwindigkeit rast der 23-Jährige völlig betrunken – ein späterer Alkoholtest ergibt 1,8 Promille – durchs Ortsgebiet. Er streift eine Leitschiene mehrmals und gerät immer wieder auf den Gehsteig, wo sich laut Polizei auch Passanten mit einem Sprung zur Seite retten müssen.

Michael Schöpf steht unterdessen da und sieht seinem Auto hilfslos nach. Er denkt zunächst immer noch an einen schlechten Scherz. Auch als wenig später die Polizei mit Blaulicht vorbeibraust, will er noch nicht an das Schlimmste denken. Das Ganze dauert nur wenige Minuten. „Dann ist ein Kollege von mir mit seinem Auto vor mir stehen geblieben und meinte, ich solle einsteigen, weil er mir was sagen müsse.“

Besagter Kollege hat das Geschehene beobachtet und den Fremden beherzt mit seinem Auto verfolgt. „Er hat mir dann erklärt, dass mein Auto Schrott ist. Ich dachte, das ist ein schlechter Scherz.“ Gemeinsam fahren sie zur wenige Kilometer entfernten Unfallstelle – genauer genommen einem Tunnelportal im Bereich Mühlau. Dagegen hat der 23-Jährige den Wagen offenbar in voller Absicht gelenkt.

Ermittlungen wegen Mordversuchs

Wie durch ein Wunder sind die Insassen nicht schwerer verletzt. Die beiden Einheimischen stehen aber geschockt am Straßenrand. Einen halben Meter weiter, und das Wrack wäre über einen Hang hinuntergestürzt. „Dort fällt es steil direkt in die Ötztaler Ache ab. Die Geschichte wäre wohl nochmal schlimmer ausgegangen, wenn das passiert wäre“, schildert Juen.

Der Schweizer sitzt zu diesem Zeitpunkt noch hinter dem Steuer des weißen Fords – „eine Sonderedition, von der es nur wenige Stück gibt“ – wie Schöpf erklärt. Er hatte den Wagen erst seit eineinhalb Monaten. „Mein erster Gedanke galt meinen Kollegen. Aber ganz ehrlich – ich habe vor Wut gezittert.“

Die Polizei nimmt den 23-Jährigen fest, überstellt ihn in die Justizanstalt Innsbruck. Ob er Drogen intus hatte, steht noch nicht fest. Ein Test wurde durchgeführt, aber das Ergebnis liegt noch nicht vor. Laut Juen kann oder will der junge Eidgenosse sich an das Geschehen nicht erinnern. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des Verdachts auf versuchten Mord eingeleitet. „Das passiert einerseits deshalb, weil er die Insassen mit dem Umbringen bedroht, andererseits weil er ihnen keine Möglichkeit zum Aussteigen gelassen hat und schlussendlich gegen das Tunnelportal gefahren ist“, erklärt Juen.

Michael Schöpf muss unterdessen zittern, ob der Schweizer entsprechend versichert ist, denn seine eigene Versicherung zahlt in diesem Fall nicht. Sein Auto ist ein Totalschaden. „Ich habe jetzt einen Anwalt eingeschaltet. Aber ganz ehrlich, mir ist jetzt nur wichtig, dass es meinen Freunden halbwegs gut geht.“